Almanacco dell’8 novembre

Principali Santi del Giorno

San Goffredo di Amiens: Vescovo francese vissuto tra l’XI e il XII secolo, noto per la sua umiltà e dedizione ai poveri.

Santi Quattro Coronati: Un gruppo di quattro scalpellini martirizzati sotto l’impero di Diocleziano, patroni degli scultori.

Beato Giovanni Duns Scoto: Teologo e filosofo francescano, noto per il suo insegnamento sulla presenza di Dio nella vita quotidiana.

Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Gordon Ramsay (1966): Chef britannico, noto per le sue apparizioni televisive e i suoi ristoranti premiati con 17 stelle Michelin.

Alfre Woodard (1952): Attrice statunitense vincitrice di Emmy e Golden Globe, famosa per i suoi ruoli in film come “12 Years a Slave” e “Luke Cage”.

David Muir (1973): Giornalista statunitense, noto per essere l’anchorman di “ABC World News Tonight”.

Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

John Milton (1608-1674): Poeta inglese, autore di “Paradise Lost”.

Cornelius Vanderbilt (1833): Magnate statunitense e fondatore della New York Central Railroad.

Bonnie Raitt (1949): Cantante e chitarrista statunitense, celebre per la sua musica blues e rock.

Evento Storico

Nel 1520, avvenne la Battaglia di Muezzin durante la Guerra dei Trent’Anni, in cui le forze cattoliche asburgiche ottennero una vittoria decisiva contro l’alleanza protestante.