Almanacco dell’8 Marzo

L’8 marzo è una data importante e significativa, celebrata in tutto il mondo per vari motivi. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Giovanni di Dio (Religioso)

San Litifredo di Pavia (Vescovo)

San Ponzio di Cartagine (Diacono)

San Probino di Como (Vescovo)

San Senano (Abate)

San Teofilatto di Nicomedia (Vescovo)

San Veremondo (Abate)

Sant’Unfrido di Therouanne (Vescovo)

Santi Apollonio e Filemone (Martiri)

San Giovanni di Dio è il protettore di malati, infermieri, medici, cardiopatici, librai, rilegatori di libri e ospedali.

Oggi è

La Festa della Donna: La giornata internazionale della donna, il Woman’s Day o, più comunemente, la festa della donna, ricade l’8 marzo e commemora un evento tragico accaduto nel 1908, quando a New York, 129 operaie persero la vita in un incendio nella fabbrica di cotone dove lavoravano. Questa giornata è dedicata a celebrare i successi sociali, economici, culturali e politici delle donne e a promuovere l’uguaglianza di genere.

Accadde Oggi

1817: Fondata la Borsa di New York. La Borsa di New York, l’ombelico degli affari finanziari del pianeta, ha una storia legata a filo doppio con la strada su cui si affaccia. Si cominciò a vendere e comprare ogni cosa in un mercato che sarebbe diventato il simbolo del capitalismo globale.

1918: L’incubo dell’influenza spagnola. Con la Prima guerra mondiale alle battute finali, il mondo fu sconvolto dalla più grave forma di pandemia che l’umanità abbia conosciuto: l’influenza spagnola! Chiamata così perché la Spagna fu uno dei primi paesi a riportare i casi, l’influenza causò la morte di milioni di persone in tutto il mondo.

Nati in Questo Giorno

1949: Antonello Venditti. Con quaranta milioni di dischi venduti, è un cantautore tra i più prolifici a livello nazionale e le sue canzoni hanno accompagnato più di una generazione. Romano doc, a 14 anni scrive la sua prima canzone e da allora non ha mai smesso di emozionare il pubblico con la sua musica.

1938: Bruno Pizzul. Storico commentatore sportivo della RAI, la sua voce ha fatto da colonna sonora alle gesta calcistiche dei club di Serie A e della Nazionale. Nato a Udine, Pizzul ha vissuto il calcio inizialmente calcando i campi come giocatore e poi raccontandolo con passione e competenza.

Nati… Sportivi

1981: Timo Boll. Nato a Erbach, Germania, è un giocatore di tennistavolo. A livello di club gioca nella squadra tedesca del Borussia Düsseldorf, campione d’Europa. Boll è l’unico giocatore europeo in grado di competere ai massimi livelli con i campioni asiatici del tennistavolo.