Almanacco dell’8 Dicembre

L’8 dicembre è il 341º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 24 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

San Natale Chabanel (Sacerdote e Martire)

San Patario (Patapio, Eremita a Costantinopoli)

San Romarico (Abate ven. a Remiremont)

San Sofronio di Cipro (Vescovo)

L’Immacolata Concezione è una festa che ricorda un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX nel 1854. Con questo dogma la Chiesa sancisce che la Madonna è stata preservata, sin dal primo istante della sua concezione, da ogni macchia del peccato originale.

Accadde Oggi

1980: John Lennon viene assassinato. Una voce dall’ombra «Mr. Lennon!» e subito dopo sei colpi di pistola, cinque a segno nella schiena di John Lennon, che cade a terra esanime sotto gli occhi della moglie Yoko Ono.

1970: Golpe Borghese. Un attacco al cuore delle istituzioni democratiche per instaurare un governo reazionario e di stampo neofascista. A quest’obiettivo miravano gli ideatori del golpe Borghese.

1976: Gli Eagles pubblicano “Hotel California”. Una pietra miliare della musica e tra le massime espressioni del country rock. Con “Hotel California” gli Eagles sfornarono il loro capolavoro assoluto, con 32 milioni di copie vendute.

Nati in Questo Giorno

1953: Kim Basinger. È la bionda mozzafiato più famosa di Hollywood e in assoluto tra le donne più affascinanti della storia del cinema. Nata ad Athens, in Georgia.

1943: Jim Morrison. Artista bohémien del rock del secolo scorso: una vita breve ma intensa, vissuta da “maledetto” sul palco e fuori. Nato a Melbourne, Florida.

1861: Georges Méliès. Pioniere del cinema, riconosciuto per avere mostrato al mondo le sconfinate potenzialità narrative e visive del cinema. Nato a Parigi.

Nati… Sportivi

1965: Luca Cantagalli. Nato a Cavriago (Reggio Emilia), grande campione di pallavolo, parte della generazione di fenomeni.

1976: Francesca Zara. Nata a Bassano del Grappa (Vicenza), ex cestista, ha giocato nel Basket Parma e successivamente è diventata team manager.

Eventi Sportivi

1956: Conclusi i XVI Giochi Olimpici. Le Olimpiadi di Melbourne si sono concluse, segnando le gesta sportive di oltre 3.300 atleti provenienti da 72 paesi.

1985: La Juve vince la Coppa Intercontinentale. La Juventus supera per 4 a 2 l’Argentinos Juniors dopo i calci di rigore, aggiudicandosi la Coppa Intercontinentale.

2011: Sette squadre ai Mondiali per club. In Giappone, sette club di calcio competono per la conquista della Coppa del mondo per club.

1973: Va in onda Dribbling. Il programma sportivo “Dribbling” debutta sul Secondo programma della Rai, segnando un momento storico per lo sport in televisione.

I Doodle di Google

Diego Rivera: L’8 dicembre del 1886 nasceva a Guanajuato, Messico, il pittore e muralista Diego Rivera. Nel 2011, Google gli ha dedicato un doodle globale.

Angolo Lettura

2013: David Copperfield. Consigliamo il celebre romanzo di Charles Dickens, pubblicato per la prima volta tra il 1849 e il 1850, che racconta le avventure di David Copperfield.

Scomparsi Oggi

1980: John Lennon. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica.

2014: Mango. Cantautore raffinato della musica leggera italiana, nato a Lagonegro (Potenza), stimato da numerosi colleghi che hanno inciso brani scritti da lui.