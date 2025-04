Almanacco dell’8 Aprile

L’8 aprile è una data che ci invita a ricordare figure straordinarie, eventi storici e momenti sportivi che hanno lasciato un segno. Attraverso i secoli, questa giornata ci racconta storie di arte, scoperte, successi e personalità che hanno ispirato generazioni.

Santi del Giorno

San Dionigi di Corinto (Vescovo)

San Walter (Gualtiero) di San Martino di Pontoise (Abate – celebrato anche il 23 marzo)

Sant’Amanzio di Como (Vescovo)

Santi Erodione, Asincrito e Flegone (Discepoli di San Paolo)

Accadde Oggi

1820: Scoperta della Venere di Milo – Questo capolavoro dell’arte greca, con la sua eleganza e sensualità senza tempo, è divenuto simbolo universale di bellezza. La statua, priva di braccia, fu ritrovata nell’isola greca di Milo e oggi è esposta al Louvre di Parigi.

Nati in Questo Giorno

1962: Alberto Angela – Divulgatore scientifico e volto della cultura, è figlio del famoso Piero Angela e apprezzato per le sue narrazioni sui misteri della storia.

1938: Kofi Annan – Ex Segretario Generale dell’ONU e premio Nobel per la Pace nel 2001, ha segnato una svolta nella lotta per i diritti umani.

1929: Jacques Brel – Cantautore belga, autore di melodie e testi che hanno influenzato generazioni di artisti.

Nati… Sportivi

1955: Agostino Di Bartolomei – Storico capitano della Roma, la sua carriera calcistica resta un’ispirazione per tanti appassionati.

1964: Massimo Mariotti – Ex hockeista su pista e allenatore, con una carriera straordinaria e duratura.

Eventi Sportivi

2012: Inizio del Motomondiale 2012 – Sul circuito di Losail, il Gran Premio del Qatar dà il via alla stagione motociclistica, con novità come la classe Moto3.

Scomparsi Oggi

2013: Margaret Thatcher – La “Lady di Ferro” britannica, famosa per la sua leadership decisa e controversa.

1973: Pablo Picasso – Maestro della pittura, la sua influenza sulla storia dell’arte è incancellabile. Autore di opere iconiche come Guernica, è nato a Málaga e morto a Mougins.