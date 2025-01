Almanacco dell’11 Gennaio

L’11 gennaio è un giorno pieno di eventi significativi e la nascita di personalità straordinarie. Ecco cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Sant’Igino (Papa)

Santa Liberata (Vergine e Martire)

San David I (Re di Scozia)

San Leucio di Brindisi (Vescovo)

San Salvio (Martire in Africa)

San Teodosio il Cenobiarca

San Tipasio di Tigava (Martire)

Sant’Aspasio (Vescovo in Gallia)

Sant’Onorata di Pavia (Vergine)

Santa Luminosa di Pavia (Vergine)

Santa Speciosa di Pavia (Vergine)

Accadde Oggi

1922: Primo test dell’insulina. A undici anni, Leonard Thompson si trovò nella duplice parte di protagonista e testimone di un nuovo corso della medicina. Su di lui l’equipe di ricercatori dell’Università di Toronto effettuò il primo test dell’insulina, aprendo la strada alla cura del diabete.

Nati in Questo Giorno

1971: Mary J. Blige. Newyorchese doc, è considerata la regina del soul e del R&B contemporanei, con all’attivo oltre 50 milioni di album venduti nel mondo e nove Grammy Awards. Dopo un’infanzia difficile, ha raggiunto il successo internazionale.

1945: Christine Kaufmann. Nata a Lengdorf, Baviera, è stata una delle attrici tedesche più note. Ha debuttato nel cinema da adolescente in una pellicola di Camerini, “Primo amore”.

Nati… Sportivi

1991: Andrea Bertolacci. Nato a Roma, è un calciatore che ha giocato nella Sampdoria dall’ottobre 2019 al dicembre 2020, poi si è trasferito nella massima serie turca al Fatih Karagümrük e dal 2022 al Kayserispor.

1974: Jens Nowotny. Nato a Malsch, Germania, è un ex calciatore. Dal 1996 al 2006 ha giocato come difensore nel Bayer Leverkusen, totalizzando 231 presenze in Bundesliga e 34 in Champions League.

Eventi Sportivi

1914: Fondata la Reggina. Alcuni appassionati di calcio di Reggio Calabria fondano l'”Unione Sportiva Reggio Calabria”, che nei successivi tre decenni subisce vari cambi di denominazione, disputando campionati a livello nazionale.

2009: Esordio di Beckham in Italia. La diciottesima giornata del campionato di Serie A 2008/09, penultima del girone di andata, propone un grande match: Roma vs Milan. All’Olimpico di Roma, nel posticipo serale, tra i milanisti esordisce David Beckham.

Scomparsi Oggi

1999: Fabrizio De André. Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, “Faber” viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell’ironia dissacrante. Genovese doc, del quartiere Pegli.

2013: Mariangela Melato. Nata a Milano, è stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni Settanta. Entrò nel mondo dell’arte attraverso la porta del teatro.