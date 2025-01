Almanacco dell’1 Gennaio

Benvenuto al primo giorno dell’anno! Il 1° gennaio segna l’inizio di un nuovo capitolo, pieno di speranze e aspettative. Ecco cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Maria Santissima Madre di Dio

San Chiaro (Abate di San Marcello di Vienne)

San Frodoberto (Abate di Moutier-La Celle)

San Fulgenzio di Ruspe (Vescovo)

San Sigismondo (Zygmunt) Gorazdowski (Sacerdote)

Sant’Almachio (Martire)

Sant’Eugendo (Abate di Condat)

Sant’Odilone di Cluny (Abate)

Santa Zdislava (Madre di famiglia)

Oggi è

Capodanno: Primo giorno dell’anno nuovo! Infatti, secondo il calendario gregoriano, l’inizio dell’anno cade il primo gennaio. Fu papa Innocenzo XII, nel 1691, a stabilirlo. La tradizione di festeggiare il Capodanno è antica e diffusa in tutto il mondo, con celebrazioni che includono fuochi d’artificio, brindisi e feste.

Accadde Oggi

2002: L’euro entra in circolazione. In Italia e in altri undici Paesi entra in circolazione l’Euro, la moneta unica europea che nell’arco di due mesi manda in pensione le vecchie valute nazionali.

Nati in Questo Giorno

1919 : J.D. Salinger. Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Nato a New York.

: J.D. Salinger. Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Nato a New York. 1923: Valentina Cortese. Attrice tra le più rinomate del panorama teatrale e cinematografico internazionale, con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle. Nata a Milano.

Nati… Sportivi

1863 : Pierre de Coubertin. È stato il più insigne promotore dei valori educativi dello sport, lasciando alla comunità internazionale una preziosa eredità che si rinnova ogni quattro anni con le Olimpiadi moderne. Nato a Parigi.

: Pierre de Coubertin. È stato il più insigne promotore dei valori educativi dello sport, lasciando alla comunità internazionale una preziosa eredità che si rinnova ogni quattro anni con le Olimpiadi moderne. Nato a Parigi. 1967: Ferdinando Gentile. Nato a Caserta, è stato prima giocatore e poi allenatore di basket. Per diversi anni è stato la bandiera della sua città e un punto di riferimento per i numerosi appassionati di basket.

I Doodle di Google

Capodanno: Pronti… via! Per buona parte del mondo inizia un nuovo anno. Google non poteva non partecipare ai festeggiamenti! È ormai tradizione la pubblicazione di un doodle dedicato al Capodanno.

Scomparsi Oggi