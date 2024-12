Almanacco dell’1 Dicembre

Il 1 dicembre è il 335º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 26 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Sant’Eligio (Vescovo)

San Naum (Profeta)

San Proietto (Diacono e Martire)

Sant’Ansano di Siena (Martire)

Sant’Evasio (Vescovo e Martire)

Santa Fiorenza (Eremita)

Oggi è

Giornata mondiale contro l’AIDS: Ogni anno, dal 1988, il primo dicembre ricorre la Giornata mondiale contro l’AIDS. Questa ricorrenza fu indetta in un summit mondiale dei ministri della sanità, sui programmi per la prevenzione dell’AIDS, ed è stata ben accettata dai governi, dalle organizzazioni internazionali e dalle associazioni mondiali. Gli ultimi dati parlano di 1.770 nuove infezioni da HIV registrate nel 2021, un dato in diminuzione dal 2012. La pandemia, però, non ha aiutato a effettuare diagnosi tempestive. Fare prevenzione resta fondamentale.

Personaggi Famosi Nati il 1 Dicembre

Zoë Kravitz (1988): Attrice statunitense, nota per i suoi ruoli in “The Divergent Series” e “Big Little Lies”.

Richard Pryor (1940): Comico e attore statunitense, considerato uno dei più grandi comici di tutti i tempi.

Janelle Monáe (1985): Cantante, attrice e produttrice discografica statunitense, nota per il suo lavoro in “Moonlight” e “Hidden Figures”.

Personaggi Famosi Morti il 1 Dicembre

David Ben-Gurion (1886-1973): Primo ministro israeliano e uno dei padri fondatori dello Stato di Israele.

James Baldwin (1924-1987): Scrittore, saggista e drammaturgo statunitense, noto per i suoi lavori su questioni di razza e identità.

Eventi Storici

1955: Rosa Parks viene arrestata per aver rifiutato di cedere il suo posto a un passeggero bianco su un autobus a Montgomery, Alabama, un evento che ha scatenato il boicottaggio dei bus di Montgomery e ha segnato un momento cruciale nel movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.