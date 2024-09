Almanacco del 9 settembre

Il 9 settembre è il 252º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 253º negli anni bisestili). Mancano 113 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Il 9 settembre si celebra San Pietro Claver, sacerdote gesuita noto per il suo lavoro con gli schiavi africani a Cartagena, in Colombia. Altri santi commemorati in questo giorno includono:

San Gorgonio di Roma, martire

San Ciarano di Clonmacnoise, abate

Beata Maria Eutimia Üffing, vergine clementina

Beato Giorgio Douglas, sacerdote e martire.

Nati il 9 settembre

Luigi Galvani (1737-1798): Fisiologo e fisico italiano, scopritore dell’elettricità biologica. Nato a Bologna, è noto per i suoi esperimenti sulla stimolazione elettrica dei muscoli di rane, che portarono alla scoperta del “galvanismo”.

Hugh Grant (1960): Attore inglese, noto per i suoi ruoli in film romantici e commedie come “Quattro matrimoni e un funerale” e “Notting Hill”. Ha vinto numerosi premi per le sue interpretazioni.

Michael Bublé (1975): Cantante canadese, famoso per il suo stile che combina jazz e pop. Ha vinto diversi Grammy Awards e ha venduto milioni di album in tutto il mondo.

Francesco Gabbani (1982): Cantante italiano, noto per aver vinto il Festival di Sanremo nel 2017 con la canzone “Occidentali’s Karma”. La sua musica combina pop, rock e influenze elettroniche.

Morti il 9 settembre

Lucio Battisti (1943-1998): Cantautore italiano, considerato uno dei più grandi artisti della musica italiana. Le sue canzoni, spesso scritte in collaborazione con Mogol, sono diventate classici della musica leggera italiana.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901): Pittore e litografo francese, noto per i suoi dipinti che ritraggono la vita bohémien di Parigi alla fine del XIX secolo. Le sue opere sono caratterizzate da uno stile unico e innovativo.

Jacques Lacan (1901-1981): Psicoanalista francese, una delle figure più influenti nella psicoanalisi del XX secolo. Le sue teorie hanno avuto un impatto significativo sulla filosofia, la letteratura e le scienze sociali.

Ahmad Shah Massoud (1953-2001): Leader militare e politico afghano, noto come il “Leone del Panjshir”. È stato una figura chiave nella resistenza contro l’invasione sovietica e successivamente contro i Talebani.

Evento storico

Il 9 settembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, la corazzata italiana Roma fu affondata da aerei tedeschi nelle acque dell’Asinara. Questo evento è commemorato come la Giornata della memoria dei Marinai scomparsi in mare.