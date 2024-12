Almanacco del 7 Dicembre

Il 7 dicembre è il 340º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 25 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Sant’Ambrogio (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Santa Maria Giuseppa Rossello (Religiosa)

San Sabino di Spoleto (Vescovo e Martire)

Sant’Eutichiano (Papa)

Santa Serena di Spoleto (Vedova e Martire)

Sant’Ambrogio è il protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la cera.

Accadde Oggi

1941: Il Giappone attacca la base di Pearl Harbor. La tranquilla domenica mattina nella base aeronavale americana di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, viene interrotta dal rombo di oltre 300 caccia giapponesi. L’attacco segna l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale.

Nati in Questo Giorno

1598: Gian Lorenzo Bernini. Genio del barocco in scultura, celebre per il naturalismo delle forme e l’espressività dei volti. Nato a Napoli e morto a Roma.

1863: Pietro Mascagni. Compositore italiano, caposcuola del verismo musicale. Nato a Livorno, si distinse per opere come “Cavalleria Rusticana”.

1944: Mino Reitano. Cantautore calabrese, rappresentante della canzone italiana nazionalpopolare. Nato a San Pietro di Fiumara, è stato un ambasciatore della musica italiana nel mondo.

Nati… Sportivi

1972: Hermann Maier. Nato ad Altenmarkt im Pongau (Austria), è un ex campione di sci alpino, considerato uno dei più forti di tutti i tempi.

1980: John Terry. Nato a Londra, è un ex calciatore, difensore del Chelsea, riconosciuto come miglior difensore della UEFA Champions League nel 2005, 2008 e 2009.

1956: Larry Bird. Nato a West Baden Springs (Indiana), è un ex cestista, allenatore e dirigente sportivo statunitense. Ha vinto tre titoli NBA con i Boston Celtics.

1984: Luca Rigoni. Nato a Schio (Vicenza), è un ex calciatore italiano, noto per la sua carriera in squadre come Parma e Vicenza.