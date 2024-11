Almanacco del 6 novembre

Il 6 novembre è il 310º giorno dell’anno e mancano 61 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

San Leonardo di Noblac: Patrono dei carcerati e dei prigionieri.

San Procopio di Sázava: Monaco e fondatore del monastero di Sázava in Boemia.

Personaggi famosi nati in questo giorno

Emma Stone (1988): Acclamata attrice statunitense, vincitrice di due premi Oscar per i film “La La Land” e “The Favourite”.

Ethan Hawke (1970): Attore, autore e regista statunitense, noto per i suoi ruoli in “Dead Poets Society” e la trilogia “Before”.

Sally Field (1946): Attrice statunitense vincitrice di due premi Oscar per i film “Norma Rae” e “Places in the Heart”.

Personaggi famosi morti in questo giorno

Michel de Montaigne (1533-1592): Filosofo e saggista francese, considerato il padre dell’essai.

James Naismith (1861-1939): Inventore del gioco del basket.

Evento storico accaduto in questo giorno

1860: Abraham Lincoln viene eletto 16º Presidente degli Stati Uniti d’America.