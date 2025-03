Almanacco del 6 Gennaio

Il 6 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santa Rosa da Viterbo (Vergine)

Santa Coletta (o Colette) di Corbie (Vergine)

San Crodegando di Metz (Vescovo)

San Fridolino (Abate)

San Quiriaco (Ciriaco) di Treviri (Sacerdote)

Sant’Evagrio di Costantinopoli (Vescovo)

Sant’Ollegario di Tarragona (Vescovo)

Santa Rosa è la protettrice, dal 1922, della gioventù femminile di Azione Cattolica.

Accadde Oggi

1983: Primo cellulare in commercio. Stretto e lungo, tutt’altro che maneggevole e per giunta molto costoso. Si presentava così il DynaTAC 8000x, il primo cellulare a debuttare nei negozi. Paragonato ai moderni smartphone fa un certo effetto, ma rappresentò una svolta epocale nella storia delle comunicazioni.

Nati in Questo Giorno

1475: Michelangelo Buonarroti. Tra i grandi maestri del Rinascimento, portano la sua firma alcuni tra gli esempi più alti dell’arte italiana: dal David al ciclo di affreschi nella Cappella Sistina. Nato a Caprese, Michelangelo è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

1927: Gabriel Garcia Marquez. Autore tra i più amati del contesto latinoamericano, è stato un esponente di primo piano del realismo magico letterario. Nato ad Aracataca, in Colombia, il nome per esteso è Gabriel José de la Concordia García Márquez. È celebre per capolavori come “Cent’anni di solitudine” e “L’amore ai tempi del colera”.

1946: David Gilmour. Chitarrista tra i più valenti della storia del rock, con i mitici Pink Floyd ha venduto circa 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Nato a Cambridge, nell’est dell’Inghilterra, David Jon Gilmour è noto per il suo stile inconfondibile e per il contributo a brani storici come “Comfortably Numb” e “Wish You Were Here”.

Nati… Sportivi

1947: Dick Fosbury. Nato a Portland, Oregon, USA, è un ex olimpionico nel salto in alto a Città del Messico 1968, dove ha anche stabilito il nuovo record olimpico con la tecnica rivoluzionaria che da lui prende il nome, il “Fosbury Flop”.

1970: Stefano Battistelli. Nato a Roma, è un ex nuotatore. Sedici anni dopo Novella Calligaris, è il primo uomo a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici nel nuoto: bronzo nei 400 m misti nel 1988 e bronzo nei 200 m dorso nel 1992.