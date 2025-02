Almanacco del 6 Febbraio

Il 6 febbraio è una data significativa, ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Paolo Miki e Compagni (Martiri)

Santa Dorotea (Martire di Cesarea di Cappadocia)

San Brinolfo Algotsson (Vescovo)

San Vedasto (Gastone) di Arras (Vescovo)

San Geraldo di Ostia (Vescovo)

San Melis di Ardagh (Vescovo)

Sant’Antoliano (Martire)

Sant’Amando di Maastricht (Vescovo)

Santa Dorotea di Alessandria

Santa Renilde (Badessa)

Santa Dorotea è la protettrice di giardinieri, fiorai, birrai e giovani sposi.

Accadde Oggi

1952: Inizia il regno di Elisabetta II. «God Save the Queen». A distanza di oltre un secolo, il popolo inglese torna a intonare lo storico inno per la seconda volta, salutando la salita al trono di «Sua Altezza Reale», la regina Elisabetta II. La giovane sovrana iniziò così uno dei regni più longevi nella storia del Regno Unito.

Nati in Questo Giorno

1945: Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide sociali e spirituali. Nato a Nine Mile, Giamaica, Marley ha lasciato un’eredità musicale e culturale immensa.

1778: Ugo Foscolo. Uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, concepì la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e amore. Nato a Zante, Grecia, Foscolo è noto per opere come “Dei Sepolcri” e “Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis”.

Nati… Sportivi

1972: Stefano Bettarini. Nato a Forlì, è un ex calciatore, in particolare difensore di Lucchese, Cagliari, Venezia e Sampdoria. Vanta una presenza in Nazionale. Conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a reality show e trasmissioni televisive.

1955: Franco Colomba. Nato a Grosseto, è un ex calciatore. Negli anni Settanta ed Ottanta, ha giocato come centrocampista a Bologna, Avellino e Modena. A partire dagli anni Novanta, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando diverse squadre in Serie A e B.

1948: Andrea Orlandini. Nato a Firenze, è stato un calciatore. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha giocato in Serie A come centrocampista, oltre che a Firenze, anche a Napoli, dove ha vinto la Coppa Italia.

Scomparsi Oggi

1918: Gustav Klimt. Nato a Vienna, nel quartiere di Baumgarten, è considerato uno dei pittori più amati al mondo, in particolare dai giovani, e celebrato nel suo Paese tra i massimi esponenti di quell’Art Nouveau. Le sue opere, come “Il Bacio”, sono icone dell’arte moderna.