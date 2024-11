Almanacco del 5 Novembre

Il 5 novembre è il 309° giorno del calendario gregoriano (310° negli anni bisestili). Mancano 56 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Zaccaria e Sant’Elisabetta: Genitori di San Giovanni Battista, venerati per la loro fede e devozione.

San Guido Maria Conforti: Vescovo e fondatore dei Missionari Saveriani, noto per il suo impegno missionario.

Personaggi Famosi Nati il 5 Novembre

Vivien Leigh (1913-1967): Attrice britannica, famosa per il ruolo di Rossella O’Hara in “Via col vento” e per la sua interpretazione di Blanche DuBois in “Un tram che si chiama Desiderio”, per cui ha vinto un Oscar.

Tilda Swinton (1960): Attrice britannica, conosciuta per i suoi ruoli in film come “Orlando”, “Michael Clayton” e “Doctor Strange”. Ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar per la migliore attrice non protagonista.

Bryan Adams (1959): Cantautore e fotografo canadese, famoso per hit come “Summer of ’69” e “Everything I Do (I Do It for You)”. La sua carriera musicale è stata coronata da numerosi premi e riconoscimenti.

Personaggi Famosi Morti il 5 Novembre

George M. Cohan (1878-1942): Compositore, drammaturgo e attore statunitense, noto come “il padrino del teatro musicale americano”. Le sue canzoni patriottiche come “Yankee Doodle Dandy” e “You’re a Grand Old Flag” sono rimaste iconiche.

Jacques Offenbach (1819-1880): Compositore tedesco naturalizzato francese, noto per le sue operette e per l’opera “I racconti di Hoffmann”. Le sue composizioni hanno avuto un grande impatto sulla musica teatrale del XIX secolo.

Evento Storico

Il 5 novembre 1605: Congiura delle Polveri. Un gruppo di cattolici inglesi, guidato da Guy Fawkes, tenta di far esplodere il Parlamento di Londra per assassinare re Giacomo I e rovesciare il governo protestante. La congiura viene sventata e Guy Fawkes è arrestato.