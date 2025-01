Almanacco del 5 Gennaio

Il 5 gennaio è un giorno ricco di eventi storici e di nascita di grandi personalità. Ecco cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Sant’Amelia (Vergine e Martire)

Sant’Edoardo III il Confessore (Re d’Inghilterra)

Santa Emiliana (Vergine)

San Giovanni Neumann (Vescovo)

San Convoione (Abate di Redon)

San Deogratias (Vescovo)

San Gerlaco di Valkenburg (Eremita)

Sant’Amata (Amma Talida) della Tebaide (Vergine)

Sant’Astolfo (Monaco e Vescovo)

Santa Sincletica (Monaca in Egitto)

Sant’Edoardo III il Confessore è il protettore dei Re.

Accadde Oggi

1968: Inizia la Primavera di Praga. Alla guida del Partito Comunista venne eletto il “liberale” Alexander Dubček e, per quasi otto mesi, l’allora Cecoslovacchia (che nel 1993 si dividerà poi in Repubblica Ceca e Slovacchia) visse un periodo di riforme e liberalizzazione noto come la Primavera di Praga.

Nati in Questo Giorno

1932: Umberto Eco. Uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo, come “Il nome della rosa”. Piemontese di Alessandria, ha dato un notevole contributo alla letteratura e alla semiotica.

1951: Christian De Sica. Portare un cognome così è sicuramente un’eredità pesante ma, per certi versi, anche un “colpo di fortuna”, per un attore tra i più amati dal pubblico italiano. Nato a Roma, figlio del celebre regista Vittorio De Sica.

Nati… Sportivi

1962: Carmine Abbagnale. Negli anni Ottanta e Novanta, con il fratello Giuseppe e il timoniere Giuseppe Di Capua, ha rappresentato ad altissimi livelli il canottaggio italiano. Nato a Pompei, Napoli.

1979: Giuseppe Gibilisco. Nato a Siracusa, è stato un campione di atletica leggera, specializzato nel salto con l’asta. Ha vinto il titolo mondiale a Parigi nel 2003, stabilendo il record italiano.

Angolo Lettura

2014: “Oceano Mare” di Alessandro Baricco. Consigliamo questa settimana il libro “Oceano Mare”, scritto da Alessandro Baricco nel 1993. Il romanzo è ambientato in un “non luogo” che si materializza in un’eterea locanda sul mare.

Scomparsi Oggi

2014: Eusébio. Nato a Lourenço Marques, Mozambico, è stato un calciatore portoghese, una leggenda del calcio non solo europeo. Considerato il giocatore portoghese per eccellenza, è morto a Lisbona.

1984: Pippo Fava. Cronista di libertà, intellettuale allergico a ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. L’eredità di Giuseppe Fava, noto con il diminutivo Pippo, continua a vivere attraverso il suo lavoro e il suo impegno civile.