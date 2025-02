Almanacco del 5 Febbraio

Il 5 febbraio è una giornata ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Sant’Agata (Vergine e Martire)

San Saba il Giovane (Monaco)

Sant’Albuino di Bressanone (Vescovo)

Sant’Avito (Vescovo di Vienne)

Sant’Ingenuino (Genuino, Vescovo di Sabiona)

Sant’Agata è la protettrice di balie, nutrici e fonditori di campane.

Accadde Oggi

1991: Innuendo, ultimo album dei Queen al completo. Dopo vent’anni di hit da primato, dischi di platino e tour mondiali, la band “regina” scrive l’ultima pagina della sua storia con l’album “Innuendo”. È l’ultima opera registrata con Freddie Mercury, la cui voce iconica ha segnato la storia della musica rock e pop.

Nati in Questo Giorno

1914: William Burroughs. Personaggio chiave della beat generation, è stato uno degli scrittori più originali della controcultura americana degli anni Cinquanta e Sessanta, diventando un’icona hippy per la sua condotta fuori dagli schemi. Nato a St. Louis, Missouri, le sue opere, tra cui “Il pasto nudo”, sono pietre miliari della letteratura moderna.

1958: Fabrizio Frizzi. Conduttore tra i più noti del panorama televisivo italiano, con una carriera quasi quarantennale. Nato a Roma, ha bruciato le tappe nel mondo dello spettacolo, diventando un volto amato della TV italiana.

Nati… Sportivi

1985: Cristiano Ronaldo. È l’unico calciatore ad aver segnato cinquanta reti in una stagione per sei consecutive. Nato a Funchal, isola di Madera, Portogallo, è un celebre calciatore, attaccante della nazionale portoghese e di numerose squadre prestigiose, tra cui Real Madrid, Juventus e Manchester United.

1984: Carlos Tévez. Nato a Ciudadela, nella parte ovest della Grande Buenos Aires, Argentina, è un ex calciatore. Dal 2007 al 2013 ha indossato la maglia delle due squadre di Manchester (United e City), vincendo tre campionati inglesi e numerosi altri titoli.

1964: Carolina Morace. Per il grande pubblico è stata per anni l’emblema del calcio femminile italiano. Dopo il ritiro dal campo, ha intrapreso la carriera di allenatrice e commentatrice televisiva. Nata a Venezia, è stata una delle prime donne a fare il salto alla panchina.

1992: Neymar. In Spagna con il Barcellona, dove è arrivato nel 2013 dopo un esborso di 57 milioni, ha conquistato dieci titoli, tra cui due scudetti e una Champions League (2014/15). Il suo fisico longilineo e le sue notevoli capacità tecniche lo hanno reso uno dei calciatori più celebri al mondo.

Scomparsi Oggi

2021: Christopher Plummer. Di marcata impostazione shakesperiana e dotato di una voce tra le più affascinanti, la sua abilità di attore è riconosciuta universalmente dai migliori registi di ieri e di oggi. È ricordato per ruoli iconici in film come “Tutti insieme appassionatamente” e “The Last Station”.