Almanacco del 4 gennaio

Il 4 gennaio è una giornata ricca di eventi storici e di nascita di grandi personalità. Ecco cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santa Angela da Foligno

Santi Ermete e Caio (Martiri)

San Ferreolo di Uzès (Vescovo)

San Rigoberto di Reims (Vescovo)

San Rigomero (Vescovo)

Sant’Abruncolo (Vescovo)

Santa Dafrosa di Roma (Sposa e Martire)

Santa Farailde di Gand (Vedova)

Accadde Oggi

2010: Inaugurato il grattacielo più alto del mondo. Con una spettacolare cerimonia in stile hollywoodiano, viene inaugurato a Dubai il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Durante la manifestazione viene svelata la sua altezza di 828 metri.

1967: Album di debutto dei Doors. Il 4 gennaio del 1967 è una di quelle date che hanno segnato per sempre la storia del rock! Quattro ventenni dell’Università di Los Angeles pubblicarono il loro album di debutto, che includeva brani iconici come “Light My Fire”.

Nati in Questo Giorno

1809: Louis Braille. Nel buio, cui fu condannato per tutta l’esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la “luce” per donare a milioni di non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo. Inventore del sistema di lettura e scrittura per non vedenti, il Braille.

1960: Michael Stipe. Star mondiale della musica, per trent’anni frontman di una delle migliori band del genere rock, i R.E.M. Americano di Decatur, in Georgia, scopre la sua inclinazione musicale ascoltando Patti Smith.

Nati… Sportivi

1974: Armin Zöggeler. Nato a Merano, Bolzano, è un ex campione olimpico e mondiale di slittino, meritatamente nella storia di questa disciplina invernale. Ha partecipato a sei Olimpiadi invernali, vincendo numerose medaglie.

Eventi Sportivi

1997: Ronaldo vince il Pallone d’oro. Il brasiliano Ronaldo con 222 voti ha vinto la 42ª edizione del premio calcistico “Pallone d’oro”. Nel corso del 1996 aveva giocato prima nel Barcellona e poi nell’Inter.

I Doodle di Google

Isaac Newton: Seduto sotto un albero di mele, Isaac Newton fu colpito alla testa da una mela staccatasi da un ramo e da questo evento maturò una nuova teoria destinata a rivoluzionare i fondamenti della fisica, la teoria della gravitazione universale.

Scomparsi Oggi

2015: Pino Daniele. L’uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre, stimato come pochi dai colleghi per la sua infinita generosità. Nato a Napoli, dopo il successo nazionale e internazionale, è morto improvvisamente nel 2015.

1960: Albert Camus. Figura preminente della letteratura francese, insieme con Sartre è annoverato tra i padri dell’esistenzialismo ateo. Nato a Mondovi (oggi Dréan), sulla costa orientale dell’Algeria, e morto in un incidente stradale nel 1960.