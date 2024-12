Almanacco del 4 dicembre

Il 4 dicembre è il 338º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 27 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santa Barbara (Martire)

San Giovanni Damasceno (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Sant’Ada di Le Mans (Badessa)

San Cristiano (Vescovo)

San Sigiranno (Cirano, Abate nel Berry)

Santa Barbara è la protettrice di architetti, artiglieri, armaioli, minatori, muratori, pompieri, campanari e di quanti rischiano una morte improvvisa. San Giovanni Damasceno è il protettore dei fanciulli malati e dei pittori di icone.

Accadde Oggi

1980: I Led Zeppelin si sciolgono. «Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico ed il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere – in piena armonia tra noi – di sciogliere il gruppo», dichiararono i membri della band.

1968: Fondato il quotidiano “Avvenire”. La Conferenza Episcopale Italiana, su iniziativa di papa Paolo VI, promosse la fusione de L’Italia con L’Avvenire d’Italia per creare un’unica voce autorevole per i cattolici italiani.

Nati in Questo Giorno

1964: Marisa Tomei, attrice newyorchese di origini italiane, famosa per ruoli in film come “Mio cugino Vincenzo” e “The Wrestler”.

1949: Jeff Bridges, attore americano, noto per film come “Il grande Lebowski” e “Crazy Heart”.

Nati… Sportivi

1963: Serhij Bubka, ex campione sovietico e ucraino di atletica leggera nella specialità del salto con l’asta.

1946: Stan Smith, ex tennista americano, vincitore di US Open e Wimbledon.

Eventi Sportivi

2010: Slittino, cinquantesima vittoria di Zöggeler (13 anni fa). L’altoatesino Armin Zöggeler conquista la sua cinquantesima vittoria in Coppa del mondo di slittino a Winterberg, Germania.

Scomparsi Oggi

1679: Thomas Hobbes, filosofo politico inglese, noto per la sua opera “Leviatano”.

1975: Hannah Arendt, filosofa e storica tedesca, celebre per i suoi studi sulla natura del potere e del totalitarismo.

1993: Frank Zappa, artista poliedrico e compositore americano, noto per il suo contributo alla musica rock e contemporanea.