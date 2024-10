Almanacco del 31 Ottobre

Il 31 ottobre è il 304° giorno del calendario gregoriano (305° negli anni bisestili). Mancano 61 giorni alla fine dell’anno. Questo giorno è noto anche come Halloween, una festa celebrata in molti paesi con tradizioni come il “dolcetto o scherzetto” e decorazioni spaventose.

Santi del Giorno

San Quintino: Martire cristiano, venerato soprattutto in Francia, noto per la sua predicazione e il suo martirio.

San Wolfgang: Vescovo di Ratisbona, celebre per il suo impegno nella riforma della Chiesa.

Personaggi Famosi Nati il 31 Ottobre

Christopher Columbus (1451-1506): Navigatore e esploratore italiano, noto per aver scoperto il continente americano nel 1492. Le sue spedizioni hanno cambiato la storia mondiale.

Dan Rather (1931): Giornalista e conduttore televisivo statunitense, noto per il suo lungo servizio come anchorman del CBS Evening News.

Peter Jackson (1961): Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico neozelandese, famoso per aver diretto la trilogia de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”.

Personaggi Famosi Morti il 31 Ottobre

Harry Houdini (1874-1926): Illusionista e escapologo statunitense, celebre per le sue incredibili fughe da catene e prigioni. La sua abilità e il suo carisma lo hanno reso una leggenda nell’arte della magia.

Indira Gandhi (1917-1984): Prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro dell’India, nota per il suo forte carattere e le sue politiche di riforma. È stata assassinata nel 1984.

Federico Fellini (1920-1993): Regista e sceneggiatore italiano, uno dei più grandi maestri del cinema. Le sue opere, come “La dolce vita” e “8½”, sono considerate capolavori del cinema mondiale.

Evento Storico

Il 31 ottobre 1517: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg, dando inizio alla Riforma protestante e cambiando per sempre il corso della storia religiosa e politica in Europa.