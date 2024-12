Almanacco del 31 dicembre

Il 31 dicembre è il 365º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 0 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Silvestro I (Papa)

Santa Melania la Giovane (Penitente)

Santa Colomba di Sens (Vergine e Martire)

Santa Donata e compagne (Martire a Roma)

Santa Paolina (Vergine e Martire)

San Silvestro I è il protettore di muratori, tagliapietre, animali domestici e bovini.

Oggi è

L’ultimo dell’anno: L’ultima festa dell’anno e la prima dell’anno nuovo! Una festa a cavallo tra due anni che vede allegria e sorrisi, ricordi e speranze. Alla mezzanotte si dà il benvenuto al nuovo anno con brindisi, fuochi d’artificio e festeggiamenti.

Accadde Oggi

1907: Primo capodanno festeggiato a Times Square. Ha oltre un secolo di vita il New Year’s Eve di Times Square, una delle feste di Capodanno più suggestive del pianeta. Nel 1907, per la prima volta, venne fatta scendere lungo un’asta una grande sfera luminosa per segnare l’arrivo del nuovo anno.

1861: Primo censimento in Italia. Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1° gennaio 1862, a nove mesi dalla nascita del Regno d’Italia, gli italiani provarono a contarsi e a tracciare la prima radiografia della popolazione, registrando circa 22 milioni di abitanti.

Nati in Questo Giorno

1943: Ben Kingsley. L’uomo dai mille volti, in grado di interpretare personaggi storici e gangster con la stessa maestria. Nato a Scarborough, North Yorkshire, il padre è indiano, la madre inglese.

1945: Connie Willis. Nata a Denver, è una pluripremiata scrittrice di fantascienza. Ha scritto e pubblicato una cinquantina di opere tra romanzi e racconti, conquistando numerosi premi Hugo e Nebula.

1932: Paolo Villaggio. Attore, scrittore e comico italiano, noto per aver creato il personaggio di Fantozzi. Nato a Genova, ha ricevuto la stima di registi come Federico Fellini.

Nati… Sportivi

1983: Jaqueline Carvalho. Nata a Recife, Brasile, è una campionessa olimpica di pallavolo. Il suo nome completo è Jaqueline Maria Pereira de Carvalho, ed è sposata con il pallavolista Murilo Endres.

1941: Alex Ferguson. Nato a Glasgow, Scozia, è un ex attaccante e allenatore di calcio. Ha guidato il Manchester United dal 1986 al 2013, conquistando numerosi titoli.

Eventi Sportivi

1999: Gli sportivi italiani del XX secolo. Finisce un secolo (e un millennio) in cui lo sport ha trovato la sua piena consacrazione nella società umana, a partire dalla ripresa dei Giochi Olimpici ad Atene nel 1896.

I Doodle di Google

Buon Fine Anno da Google!: L’ultimo giorno di dicembre coincide nel mondo cristiano con la Notte di San Silvestro, mentre per altri è semplicemente la Vigilia di Capodanno. In tutto il mondo inizia il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Scomparsi Oggi

2022: Papa Benedetto XVI. Primo Papa emerito nella storia del Cattolicesimo, le sue dimissioni hanno dato avvio a una profonda rivoluzione nella Chiesa. Nato a Marktl, Baviera, Joseph Aloisius Ratzinger è morto nel 2022.

1877: Gustave Courbet. Caposcuola del realismo, è considerato uno dei pittori più autorevoli dell’Ottocento europeo, noto anche per la vena erotica di alcune sue opere. Nato a Ornans, Francia.