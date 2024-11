Almanacco del 30 novembre

Il 30 novembre è il 334º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 31 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Sant’Andrea Apostolo: Fratello di San Pietro, è uno dei dodici apostoli di Gesù e patrono della Scozia e della Russia.

San Gregorio II: Papa della Chiesa Cattolica, noto per aver nominato Bonifacio come vescovo missionario.

Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Winston Churchill (1874-1965): Primo Ministro del Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale, noto per la sua leadership e le sue capacità oratorie.

Kaley Cuoco (1985): Attrice statunitense, famosa per i suoi ruoli in serie televisive come “The Big Bang Theory” e “8 Simple Rules”.

Ben Stiller (1965): Attore, comico e regista statunitense, noto per film come “Zoolander” e “Tropic Thunder”.

Mark Twain (1835-1910): Scrittore e umorista americano, autore di opere come “Le avventure di Tom Sawyer” e “Le avventure di Huckleberry Finn”.

Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

Lucy Maud Montgomery (1874-1942): Scrittrice canadese, autrice della famosa serie di romanzi “Anna dai capelli rossi”.

Theodor Mommsen (1817-1903): Storico e filologo tedesco, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1902.

Gustaf Dalén (1869-1937): Inventore e ingegnere svedese, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1912.

Evento Storico

Il 30 novembre 1786, il Granduca di Toscana Leopoldo II promulgò una riforma penale, rendendo la Toscana il primo stato ad abolire la pena di morte. Questo giorno è commemorato come “Cities for Life Day”.