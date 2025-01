Almanacco del 30 Gennaio

Il 30 gennaio è una giornata ricca di eventi significativi e nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Santa Martina (Martire)

Santa Giacinta Marescotti (Religiosa)

San Barsimeo (Barsamya, Vescovo di Edessa)

San Glastiano (Maglastiano, Vescovo)

San Pellegrino (Vescovo di Triocala)

San Teofilo il Giovane (Soldato e Martire)

Sant’Adelelmo (Elesmo) di Burgos

Sant’Armentario di Pavia (Vescovo)

Santa Batilde (Regina dei Franchi)

Santa Savina (Matrona)

Accadde Oggi

1873: Verne pubblica “Il Giro del mondo in 80 giorni”. «Nell’anno 1872, la casa segnata con il numero 7 di Saville Row, Burlington Gardens – nella quale morì Sheridan nel 1814 – era abitata da Phileas Fogg, esq. uno dei membri…» Con queste parole iniziava il famoso romanzo di Jules Verne, che racconta le avventure di Phileas Fogg e il suo tentativo di fare il giro del mondo in soli 80 giorni.

Nati in Questo Giorno

1974: Christian Bale. Il fascino del tenebroso lo rende riconoscibile sul set, specialmente quando veste i panni di un noto cavaliere oscuro. Per la critica è uno dei più abili attori in circolazione. Nato a Haverfordwest, Galles, è famoso per il suo ruolo di Batman nella trilogia di Christopher Nolan.

1882: Franklin Delano Roosevelt. Protagonista della scena politica mondiale del Novecento e principale artefice dello sviluppo economico degli USA. Nato a Hyde Park, New York, e morto a Warm Springs, Georgia, nel 1945, è stato il 32º Presidente degli Stati Uniti.

Nati… Sportivi

1976: Cristian Brocchi. Nato a Milano, è un ex calciatore e allenatore del Milan. Ha allenato prima squadre giovanili (2013), poi la formazione Primavera dal giugno 2014 e, sostituendo da aprile 2016 l’esonerato Sinisa Mihajlovic, la prima squadra.

1975: Luigi Sartor. Nato a Treviso, è un ex calciatore italiano. Cresciuto nelle giovanili del Padova, la società lo ha ceduto ancora minorenne per un miliardo di lire alla Juventus. Con i bianconeri ha vinto numerosi titoli.

Scomparsi Oggi

1951: Ferdinand Porsche. Ingegnere e imprenditore, nato a Liberec, Repubblica Ceca, e morto a Stoccarda, Germania, nel 1951. Famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive.

1948: Gandhi. Politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar, India, e morto, assassinato, a Nuova Delhi nel 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto per la sua lotta non violenta per l’indipendenza dell’India.