Almanacco del 3 Marzo

Il 3 marzo è una data ricca di eventi storici, celebrazioni religiose e anniversari di nascite e morti di figure importanti. In questo giorno, la memoria si intreccia con la storia, creando un mosaico di avvenimenti che spaziano dalla cultura allo sport, dalla religione alla cronaca.

Santi del Giorno

Beato Innocenzo da Berzo (Sacerdote)

Santa Cunegonda (Imperatrice)

San Marino di Cesarea (Martire)

San Tiziano di Brescia (Vescovo)

San Vinvaleo (Abate di Landevennec)

Sant’Artellaide (Vergine)

Santa Camilla di Auxerre (Vergine)

Santi Cleonico ed Eutropio (Martiri)

Santi Emiterio e Cheledonio (Martiri)

Accadde Oggi

1923 – Primo numero della rivista Time: Nell’America degli anni Venti la stampa fu investita dal boom dei periodici illustrati e d’attualità che guardavano agli esempi della vecchia Inghilterra. Il TIME inaugurò questa nuova era del giornalismo.

1944 – Disastro ferroviario di Balvano: Un viaggio verso la speranza di procurarsi da vivere si trasformò in una trappola infernale, ricordata, per numero di vittime, come la più grave tragedia ferroviaria della storia italiana.

Nati in questo giorno

1977 – Ronan Keating: Artista pop di caratura internazionale, salito alla ribalta all’inizio degli anni Novanta come membro di una boyband. Nato a Dublino, comincia con i Boyzone, vendendo milioni di dischi.

1956 – Francesco Paolantoni: Comico e showman napoletano, noto per i suoi tormentoni e la sua partecipazione a programmi televisivi di successo.

Nati… sportivi

1953 – Zico: Ex calciatore brasiliano, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, famoso per la sua abilità nei calci da fermo.

1956 – Zbigniew Boniek: Ex calciatore polacco, ha giocato in Italia con la Juventus e la Roma, vincendo numerosi trofei.

1984 – Valerio Bernabò: Ex rugbista a 15 italiano.

Angolo Lettura

2013 – Il Giardino dei Finzi-Contini: Viene suggerita la lettura del romanzo di Giorgio Bassani, ambientato a Ferrara durante il periodo delle leggi razziali.

Scomparsi oggi

1992 – Lella Lombardi: Pilota automobilistica italiana, unica donna ad aver conquistato punti in Formula Uno.