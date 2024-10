Almanacco del 28 Ottobre

Il 28 ottobre è il 301° giorno del calendario gregoriano (302° negli anni bisestili). Mancano 64 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santi Simone e Giuda: Apostoli di Gesù, celebrati insieme per il loro martirio. San Simone è conosciuto come il “Cananeo” o “Zelota”, mentre San Giuda è noto anche come Taddeo.

Personaggi Famosi Nati il 28 Ottobre

Bill Gates (1955): Imprenditore e filantropo statunitense, co-fondatore di Microsoft. Considerato uno dei pionieri dell’industria del software, ha rivoluzionato il mondo dell’informatica.

Joaquin Phoenix (1974): Attore e produttore cinematografico statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Joker” e “Il gladiatore”. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Oscar per il miglior attore.

Julia Roberts (1967): Attrice statunitense, vincitrice di un premio Oscar per il film “Erin Brockovich”. Conosciuta per il suo sorriso iconico, è una delle attrici più acclamate di Hollywood.

Personaggi Famosi Morti il 28 Ottobre

John Locke (1632-1704): Filosofo inglese, considerato uno dei padri del liberalismo. Le sue opere hanno influenzato profondamente la filosofia politica e l’Illuminismo.

Paul Valéry (1871-1945): Poeta e saggista francese, membro dell’Académie française. È noto per le sue opere di poesia simbolista e per i suoi scritti filosofici e letterari.

Evento Storico

Il 28 ottobre 1886: Inaugurazione della Statua della Libertà. Un dono della Francia agli Stati Uniti, la statua è diventata un simbolo universale di libertà e democrazia.