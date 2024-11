Almanacco del 28 novembre

Il 28 novembre è il 332º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 29 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

San Giacomo della Marca (Religioso e Sacerdote)

San Sostene (Discepolo di Paolo)

Santa Teodora di Rossano (Badessa)

Sant’Irenarco (Martire)

Personaggi famosi nati in questo giorno

Karen Gillan (1987): Attrice scozzese, conosciuta principalmente per il ruolo di Amy Pond nella serie TV “Doctor Who”.

Anna Nicole Smith (1967-2007): Modella e attrice statunitense, famosa per essere stata Playmate of the Year e per il suo controverso matrimonio con J. Howard Marshall.

William Blake (1757-1827): Poeta, pittore e incisore inglese, considerato una figura chiave del Romanticismo.

Personaggi famosi morti in questo giorno

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680): Scultore e architetto italiano, noto per le sue opere barocche come la Cattedra di San Pietro.

Washington Irving (1783-1859): Scrittore e storico statunitense, autore di racconti come “La leggenda di Sleepy Hollow” e “Rip Van Winkle”.

James Naismith (1861-1939): Inventore del gioco del basket, professore di educazione fisica canadese.

Eventi storici

1520: Ferdinando Magellano inizia la traversata dell’Oceano Pacifico, segnando l’inizio di una delle più grandi esplorazioni marittime della storia.

1893: Le donne della Nuova Zelanda diventano le prime al mondo a votare in un’elezione nazionale.