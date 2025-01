Almanacco del 28 Gennaio

Il 28 gennaio è un giorno che ci porta a celebrare figure storiche di grande rilievo, a ricordare eventi che hanno segnato la cultura pop e a scoprire curiosità sul mondo che ci circonda. Tra santi, sportivi, inventori e animali, questo almanacco ci offre un viaggio affascinante attraverso la storia e l’attualità.

Santi del Giorno

San Carlomagno: Imperatore e re dei Franchi, Carlo Magno unificò gran parte dell'Europa occidentale e promosse la rinascita culturale carolingia.

San Giuliano di Cuenca e Sant'Emiliano di Trevi: Vescovi e martiri, le loro vite sono testimonianza di fede e coraggio.

Eventi Storici

1958: Nasce il LEGO! Il falegname danese Ole Kirk Christiansen getta le basi di uno dei giochi più amati al mondo, stimolando la creatività di generazioni di bambini.

1985: We Are the World: Un coro di stelle per l’Africa. Musicisti di fama mondiale si uniscono per incidere una canzone simbolo della solidarietà internazionale.

1924: Si inaugurano i primi Giochi Olimpici invernali a Chamonix, in Francia.

Nati in questo giorno

Gianluigi Buffon: Il portiere italiano, considerato uno dei più grandi di sempre, è nato a Carrara nel 1978.

Mario Biondi: La sua voce calda e blues lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Nick Carter: Ex membro dei Backstreet Boys, continua a incantare il pubblico con la sua musica.

Patrizio Oliva: Campione olimpico di pugilato, un orgoglio per lo sport italiano.