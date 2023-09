Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 27 settembre | Ecco l’Almanacco

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, è un cantautore, rapper e disc jockey italiano. Diventa famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto, si discosta ben presto dalla commistione di hip hop dei primi successi, avvicinandosi gradualmente al modello della world music.

Attimi di paura per Lorenzo Jovanotti. Il cantante di 57anni oggi, nella giornata di sabato 15 luglio è rimasto vittima di un incidente stradale in bicicletta mentre era in vacanza a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana (nei Caraibi).

Santi del giorno:

San Vincenzo de’ Paoli (Sacerdote)

Santi Fidenzio e Terenzio di Todi (Martiri)

Santi Florenziano (Fiorentino) e Ilario (Martiri a Bremur)

San Sigeberto II (Re dell’Est Anglia)

Sant’Elzeario (Conte di Ariano)

Sant’Iltrude (Hiltrude) di Liessies (Vergine)

Etimologia: Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”. Celebre fu il compositore dell’Ottocento Vincenzo Bellini. La sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parte dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno:

Tale abate tali monaci.

Aforisma del giorno:

Città senza signor, senza governo / cede qual mole suol senza sostegno (G. B. Marino)

Accadde Oggi:

1822 – Decifrati i geroglifici: Per duemila anni la lingua dell’antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era rimasta nascosta la storia di una civiltà millenaria.

1943 – Iniziano le Quattro giornate di Napoli Esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall’occupazione nazista, la popolazione napoletana si sollevò in un grande atto di ribellione che interessò tutte le zone cruciali della città.

Sei nato oggi? Il lavoro è il centro della tua vita: sei paziente, metodico, organizzato e ti distingui per un impegno e una capacità di resistenza davvero eccezionali. Le tue doti ti porteranno a conquistare, anche se con qualche fatica, una posizione di tutto rispetto e ti garantiranno, in amore, un matrimonio solido e gratificante.

Celebrità nate in questo giorno

1966 – Jovanotti Da “ragazzo fortunato” (dal titolo di una delle sue canzoni più note) e mattatore di discoteche ad artista impegnato nel sociale, nel dialogo culturale e nelle problematiche giovanili. È cresciuta così la carriera artistica di Lorenzo Costantino Cherubini, in arte Jovanotti, nato a Roma e famoso come cantante e rapper.

1934 – Pier Francesco Pingitore: Nato a Catanzaro, ha iniziato come giornalista di politica e costume, lavorando come capo redattore del settimanale Lo Specchio (in attività dal 1958 al 1975).

1972 – Gwyneth Paltrow Nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi, eletta nel 2013 “donna più bella dell’anno” dalla rivista People.

1871 – Grazia Deledda: Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, da molti critici considerata l’anima “russa” della Bambagia.

Scomparsi oggi:

1917 – Edgar Degas Nato a Parigi e qui scomparso nel settembre del 1917, Hilaire German Edgar Degas è stato un pittore e scultore francese, attivo nella seconda metà del XIX secolo.