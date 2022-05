Acciaroli, Pisani: “E se invitassimo Jovanotti in libreria? Mi date una mano?”

POLLICA. La Feltrinelli sul porto di Acciaroli è aperta, grande entusiasmo da parte di tutta Pollica e non solo.

La prima libreria stagionale d’Italia è un progetto ambizioso per il Sindaco Pisani che , nel lavoro di mesi, c’ha creduto fortemente.

“Una scelta di futuro” – scrive – “abbiamo scelto una via diversa di sviluppo che ha il profumo delle pagine stampate dei libri”. Il Mediterraneo, come sfondo e tema.

Così, questa mattina ha deciso di alzare ancora di più l’asticella e di chiedere la mano di tutti.

“E se invitassimo Lorenzo Jovanotti e Nicola Crocetti a presentare il loro libro “Poesia da spiaggia” qui in Cilento?”

E chi se non Jova può inaugurare la serie di eventi estivi in libreria?

Un libro che sa di estate, uno di quelli che leggi sdraiato all’ombra in spiaggia o ammirando un coloratissimo tramonto mozzafiato. Un libro contenente poesie millenarie che “è come un salvagente, un surf, una nave, un cocco fresco, un sole accecante, una birra ghiacciata, una bella stagione”.

Chissà, magari accetterà l’invito di Pisani e tra un concerto e l’altro, troverà il tempo per un tuffo nel mare del Cilento.