Almanacco del 27 Ottobre

Il 27 ottobre è il 300° giorno del calendario gregoriano (301° negli anni bisestili). Mancano 65 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Frumenzio: Vescovo di Axum, noto per la sua evangelizzazione in Etiopia e considerato l’apostolo dell’Etiopia.

Sant’Evaristo: Papa e martire, uno dei primi pontefici della Chiesa cattolica.

Personaggi Famosi Nati il 27 Ottobre

Theodore Roosevelt (1858-1919): 26° Presidente degli Stati Uniti, noto per le sue politiche progressiste e la creazione del Parco Nazionale di Yellowstone. È stato anche un leader militare e naturalista.

Sylvia Plath (1932-1963): Poetessa e scrittrice statunitense, famosa per opere come “The Bell Jar” e le sue raccolte di poesie, che hanno influenzato generazioni di lettori e scrittori.

Roberto Benigni (1952): Attore, regista e comico italiano, vincitore di un premio Oscar per “La vita è bella”. È uno dei volti più noti del cinema italiano moderno.

Personaggi Famosi Morti il 27 Ottobre

Luchino Visconti (1906-1976): Regista e sceneggiatore italiano, considerato uno dei padri del neorealismo cinematografico. Le sue opere, come “Il Gattopardo” e “Morte a Venezia”, sono pietre miliari del cinema mondiale.

Lou Reed (1942-2013): Cantautore e musicista statunitense, fondatore dei Velvet Underground e noto per la sua carriera solista, con canzoni come “Walk on the Wild Side”.

Evento Storico

Il 27 ottobre 1904: Inaugurazione della metropolitana di New York. La prima linea della metropolitana di New York City viene aperta, rivoluzionando il trasporto pubblico nella città e diventando un simbolo della modernità urbana.