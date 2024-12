Almanacco del 27 Dicembre

Il 27 dicembre è il 361º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 5 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Giovanni (Apostolo ed Evangelista)

Santa Fabiola di Roma (Matrona romana)

San Giovanni è il protettore di librai, scrittori, teologi, artisti, templari, cartolai e tipografi.

Accadde Oggi

1908: Nasce il fumetto italiano. Nell’Italia di re Vittorio Emanuele III e del terzo Governo Giolitti, apparve in edicola il Corriere dei Piccoli, supplemento settimanale illustrato del Corriere della Sera. Questa data segna la nascita del fumetto italiano.

1945: Istituita la Banca Mondiale. Per sostenere la ricostruzione nei territori dell’Europa e del Giappone più colpiti dalla Seconda guerra mondiale, i Paesi firmatari degli accordi di Bretton Woods (1-22 luglio 1944) istituirono la Banca Mondiale.

1944: Nasce il qualunquismo di Giannini. «Io sono quello che non crede più a niente e a nessuno. Io sono l’Uomo Qualunque». Con queste parole, Guglielmo Giannini lanciò il settimanale “L’Uomo Qualunque”, che divenne simbolo del qualunquismo.

Nati in Questo Giorno

1948: Gérard Depardieu. Attore francese noto per la sua abilità, simpatia e sfrontatezza davanti alla cinepresa. Nato a Châteauroux.

1967: Giovanni Floris. Giornalista e conduttore televisivo italiano, apprezzato per la sua capacità di raccontare la politica. Nato a Roma.

Nati… Sportivi

1950: Roberto Bettega. Nato a Torino, ex calciatore e dirigente sportivo. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha giocato come attaccante negli anni Settanta e Ottanta.

1954: Novella Calligaris. Nata a Padova, ex campionessa di nuoto, giornalista e dirigente sportivo. La sua carriera agonistica, benché breve, la pone tra le migliori nuotatrici italiane.

1931: John Charles. Nato a Swansea, Galles, è stato un calciatore gallese e allenatore di calcio. In Italia ha giocato come attaccante per la Juventus negli anni Cinquanta e Sessanta.

Scomparsi Oggi

1923: Gustave Eiffel. Tra le menti più geniali nella storia delle costruzioni, fornì a due popoli i rispettivi monumenti simbolo: la Torre Eiffel a Parigi e la struttura interna della Statua della Libertà a New York. Nato a Digione, morto a Parigi.