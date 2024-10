Almanacco del 26 Ottobre

Il 26 ottobre è il 299° giorno del calendario gregoriano (300° negli anni bisestili). Mancano 66 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Demetrio di Tessalonica: Martire cristiano, noto per la sua devozione e i miracoli attribuiti alla sua intercessione.

Sant’Evaristo: Papa e martire, uno dei primi pontefici della Chiesa cattolica.

Personaggi Famosi Nati il 26 Ottobre

Domenico Scarlatti (1685-1757): Compositore e clavicembalista italiano, noto per le sue sonate per clavicembalo. Le sue opere hanno influenzato profondamente lo sviluppo della musica barocca.

Hillary Clinton (1947): Politica e diplomatica statunitense, ex Segretario di Stato e candidata alla presidenza degli Stati Uniti nel 2016. È stata anche First Lady degli Stati Uniti durante la presidenza di suo marito, Bill Clinton.

Bob Hoskins (1942-2014): Attore britannico, noto per i suoi ruoli in film come “Chi ha incastrato Roger Rabbit” e “Mona Lisa”.

Personaggi Famosi Morti il 26 Ottobre

Giulio Natta (1903-1979): Chimico italiano, premio Nobel per la chimica nel 1963 per le sue ricerche sui polimeri. Le sue scoperte hanno avuto un impatto significativo sull’industria chimica moderna.

Hattie McDaniel (1893-1952): Attrice e cantante statunitense, prima donna afroamericana a vincere un premio Oscar per il suo ruolo in “Via col vento”.

Evento Storico

Il 26 ottobre 1944: Nasce la RAI, Caduto il regime fascista, il governo provvisorio degli alleati decise, in diversi settori, di cancellare nomi e simboli che rimandassero al “Ventennio”.

Il 26 ottobre 1863: Fondazione della Football Association (FA), l’organo di governo del calcio in Inghilterra. Questo evento segna la nascita del calcio moderno con la creazione delle prime regole ufficiali del gioco.