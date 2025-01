Almanacco del 26 Gennaio

Il 26 gennaio è una giornata ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Santi Timoteo e Tito (Vescovi)

Santa Paola Romana (Vedova)

San Teogene di Ippona (Martire)

Sant’Alberico di Citeaux (Abate)

Timoteo e Tito: Vescovi, venerati dalla Chiesa cattolica, sono ricordati per la loro dedizione alla diffusione del cristianesimo.

Accadde Oggi

1905: Rinvenuto il diamante più grande della storia (119 anni fa). Quando l’imprenditore Thomas Cullinan acquistò un terreno in Sudafrica al prezzo contenuto di 52mila sterline, non immaginava che qualche anno dopo avrebbe scoperto il diamante più grande del mondo. Questo straordinario ritrovamento, noto come “Cullinan”, pesava ben 3.106 carati.

Nati in Questo Giorno

1925: Paul Newman. Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, Ohio, e morto a Westport nel 2008, Newman è stato anche regista e filantropo, lasciando un’importante eredità nel mondo del cinema e della beneficenza.

1961: Daniele Luttazzi. «Questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali» è una delle sue battute più famose. Nato a Santarcangelo di Romagna, Luttazzi è un comico, autore satirico e scrittore italiano.

1955: Eddie Van Halen. Tra i big assoluti della chitarra, ha rivisitato lo strumento in chiave originale, sia nel modo di suonarlo, sia per le sonorità inedite che ne derivò, facendo scuola nel genere rock e heavy metal. Nato a Nijmegen, Paesi Bassi, e morto a Santa Monica nel 2020.

Nati… Sportivi

1963: José Mourinho. Nato a Setúbal, Portogallo, è un allenatore di calcio ed ex difensore. José Mário dos Santos Mourinho Félix, noto per la sua personalità carismatica e il suo talento tattico, ha vinto numerosi titoli con squadre come Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid.

1970: Alessandra Sensini. Nata a Grosseto, è un’ex velista italiana, olimpionica di windsurf nella classe Mistral ai Giochi di Sydney 2000. In altre tre edizioni ha vinto un argento e due bronzi, diventando una delle atlete più titolate nella storia dello sport italiano.

1958: Gian Piero Gasperini. Nato a Grugliasco, Torino, è un allenatore di calcio ed ex centrocampista, noto per aver allenato squadre come Genoa, Inter, Palermo e Atalanta, riportando la squadra bergamasca ai vertici del calcio italiano.

1985: Valentina Arrighetti. Nata a Genova, è un’ex pallavolista, ha giocato nel ruolo di centrale per squadre come Padova, Firenze, Vicenza, Bergamo e Busto Arsizio. Ha gareggiato anche all’estero, in Azerbaigian.

1987: Sebastian Giovinco. Nato a Torino, è un ex calciatore cresciuto nelle giovanili della Juventus. Dopo aver giocato a Empoli e Parma, è tornato in bianconero nel campionato 2012/13. La “formica atomica” è nota per il suo talento e la sua velocità.

1960: Delio Rossi. Nato a Rimini, è un allenatore di calcio ed ex centrocampista, noto per aver allenato club come Salernitana, Genoa, Pescara, Lecce, Atalanta e Lazio, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2009.

Angolo Lettura

Noi che ci vogliamo così bene: Un romanzo di Marcela Serrano, consigliato per chi ama la letteratura femminile.

Scomparsi oggi

2020: Kobe Bryant. Una leggenda del basket, scomparso tragicamente nel 2020.

1980: Peppino De Filippo. Un maestro della comicità italiana, ricordato per la sua verve e la sua ironia.