Almanacco del 24 Gennaio

Il 24 gennaio è una data piena di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Francesco di Sales (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Babila (Vescovo)

San Feliciano di Foligno (Vescovo e Martire)

San Sabiniano (Martire)

San Francesco di Sales è il protettore di scrittori e giornalisti.

Accadde Oggi

1984: Apple lancia il Macintosh. Uno Steve Jobs in versione elegante, con blazer doppio petto blu, camicia bianca e papillon verde chiaro, presenta a 2.600 persone il Macintosh. Fu un momento emblematico nella storia dell’informatica che segnò l’inizio dell’era dei computer personali.

Nati in Questo Giorno

1979: Giuliano Sangiorgi. Protagonista del pop italiano con i Negramaro, di cui è il frontman. Con la sua voce potente esplora l’universo dei sentimenti umani e le terre soleggiate e ricche di fascino del natìo Salento.

1941: Neil Diamond. Newyorchese di Brooklyn, è una delle voci americane più amate della vecchia guardia, al centro della scena soprattutto negli anni Settanta e Ottanta. Con hit evergreen, come “Sweet Caroline” e “Cracklin’ Rosie”, ha conquistato il cuore di milioni di fan.

1977: Michelle Hunziker. Il suo sorriso e la simpatia sono altrettanto noti al pubblico televisivo italiano e di lingua tedesca. Svizzera di nascita, di Sorengo, Canton Ticino, ma italiana d’adozione, Michelle Yvonne Hunziker è diventata una figura televisiva iconica in entrambi i paesi.

Nati… Sportivi

1964: Stefano Cerioni. Nato a Madrid, è un dirigente ed allenatore di scherma, ex schermidore italiano, campione olimpico a Los Angeles 1984 nel fioretto a squadre (e bronzo nella gara individuale) e a Seoul 1988.

1975: Roberto Sosa. Nato a Santa Rosa, Argentina, è un ex calciatore e allenatore argentino con passaporto italiano. “El Pampa”, soprannome, ha giocato in Italia dal 1998 al 2008 come attaccante di diverse squadre, tra cui Napoli e Udinese.

1955: Claudio Desolati. Nato a Genk, Fiandre, Belgio, è un ex calciatore italiano. Cresciuto nel Genoa, ha giocato come attaccante nella Fiorentina dal 1971 al 1981, con 152 presenze in Serie A e 43 reti.

1947: Giorgio Chinaglia. Nato a Carrara, Toscana, e morto a Naples, Florida, è stato un dirigente sportivo e famoso calciatore italiano degli anni Settanta. “Long John”, soprannome, ha giocato principalmente per la Lazio e per i New York Cosmos.

Scomparsi Oggi

2003: Gianni Agnelli. Soprannominato “l’Avvocato” per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento. Nato a Torino, è morto qui a gennaio del 2003.

1920: Amedeo Modigliani. Famoso pittore e scultore italiano d’inizio Novecento, nato a Livorno e noto anche con i nomignoli “Modì” o “Dedo”. Distinto da uno stile complesso, è celebre per i suoi ritratti femminili dai colli allungati.

1965: Winston Churchill. Modello universale di statista e stratega bellico, nonché uomo di profonda cultura, è annoverato tra i grandi uomini della storia occidentale. Nato a Woodstock, Inghilterra, ha guidato il Regno Unito durante gli anni cruciali della Seconda Guerra Mondiale.