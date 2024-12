Almanacco del 24 Dicembre

Il 24 dicembre è il 358º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 8 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Sant’Adele di Pfalzel (Abbadessa benedettina)

Sant’Irmina di Treviri (Vergine)

San Delfino di Bordeaux (Vescovo)

San Giacobbe (Patriarca)

San Metrobio venerato a Malesco (Martire)

Santa Rachele (seconda moglie di Giacobbe)

Santa Tarsilia (o Tarsilla)

Accadde Oggi

1871: La prima dell’Aida di Verdi. Al Teatro khediviale dell’Opera del Cairo, venne eseguita in pubblico per la prima volta l’Aida, celebre capolavoro di Giuseppe Verdi, tra le più eseguite nei teatri di tutto il mondo.

1818: Prima esecuzione di Silent Night. Due voci soliste accompagnate da una chitarra. Così, in un piccolo borgo dell’Austria, venne eseguito per la prima volta Stille Nacht, il canto di Natale più amato in assoluto.

Nati in Questo Giorno

1971: Ricky Martin. Nel pop latino non conosce rivali, da oltre trent’anni sulla ribalta musicale internazionale. Nato a San Juan, Porto Rico.

1948: Edwige Fenech. Icona sexy del cinema anni Settanta, considerata una delle attrici più affascinanti del panorama italiano. Nata a Annaba, Algeria.

Nati… Sportivi

1977: Claudia Corsini. Nata a Roma, ex pentatleta, campionessa del mondo di pentathlon moderno nel 2005, vincitrice di numerose medaglie ai Mondiali ed Europei.

1974: Marcelo Salas. Nato a Temuco, Cile, ex calciatore, attaccante di Lazio e Juventus dal 1998 al 2003, vincitore di uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane con la Lazio.

Scomparsi Oggi

2008: Harold Pinter. Drammaturgo tra i più valenti del secondo Novecento, rappresentante del teatro dell’assurdo. Nato e morto a Londra.

2022: Vittorio Adorni. Nato a San Lazzaro di Parma, è stato un ex ciclista su strada, dirigente sportivo e conduttore televisivo italiano.