Almanacco del 23 Ottobre

Il 23 ottobre è il 296° giorno del calendario gregoriano (297° negli anni bisestili). Mancano 69 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Giovanni da Capestrano: Sacerdote e predicatore francescano, noto per la sua missione di predicazione in Europa e la difesa contro gli Ottomani.

San Severino Boezio: Filosofo e teologo, autore del celebre “De Consolatione Philosophiae”.

Personaggi Famosi Nati il 23 Ottobre

Gianni Rodari (1920-1980): Scrittore e giornalista italiano, famoso per le sue opere di letteratura per l’infanzia come “Favole al telefono” e “Il libro degli errori”. Le sue storie hanno educato e divertito generazioni di bambini.

Pelé (1940-2022): Calciatore brasiliano, considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Ha vinto tre Coppe del Mondo con la nazionale brasiliana e ha segnato più di 1000 gol nella sua carriera.

Ang Lee (1954): Regista, produttore e sceneggiatore taiwanese, vincitore di numerosi premi Oscar per film come “La tigre e il dragone” e “I segreti di Brokeback Mountain”.

Personaggi Famosi Morti il 23 Ottobre

Christian Dior (1905-1957): Stilista francese, fondatore della casa di moda Dior. Rivoluzionò la moda femminile negli anni ’40 e ’50 con il suo celebre “New Look”.

Yves Montand (1921-1991): Cantante e attore francese, noto per il suo charme e talento sia nel cinema che nella musica. Ha recitato in numerosi film di successo e ha avuto una prolifica carriera musicale.

Evento Storico

Il 23 ottobre 1956: Inizio della Rivoluzione Ungherese. I cittadini ungheresi si sollevano contro il regime comunista e l’occupazione sovietica, in un movimento che, seppur represso, lasciò un segno indelebile nella storia d’Europa.