Almanacco del 23 novembre

Il 23 novembre è il 327º giorno del calendario gregoriano, con 38 giorni rimanenti alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

San Clemente I: Papa e martire, venerato come uno dei primi papi della Chiesa cattolica.

San Colombano: Abate e missionario irlandese, noto per aver diffuso il cristianesimo in Europa occidentale.

Santa Felicita: Martire romana, ricordata per la sua fede e il suo sacrificio.

Principali Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Miley Cyrus (1992): Cantante pop e attrice statunitense, famosa per il suo ruolo in “Hannah Montana” e per una carriera musicale di successo.

Otto I il Grande (912): Re di Germania e Imperatore del Sacro Romano Impero, noto per la sua espansione territoriale e la sua influenza politica.

Prospero Alpini (1553): Botanico e medico italiano, noto per i suoi studi sui palmizi e le piante medicinali.

Principali Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

Roald Dahl (1990): Scrittore britannico, celebre per i suoi libri per bambini come “Charlie e la fabbrica di cioccolato” e “Matilda”.

Thomas Tallis (1585): Compositore inglese, noto per le sue opere di musica sacra durante il Rinascimento.

Jagadish Chandra Bose (1937): Fisico indiano, pioniere nello studio delle onde radio e ottiche.

Evento Storico

Il 23 novembre 1980, un devastante terremoto colpì l’area dell’Appennino Meridionale tra la Campania e la Basilicata. Sono da poco passate le 19,30 quando si avvertì una scossa di magnitudo 6.9. Novanta interminabili secondi che radono al suolo interi paesi dell’Irpinia, portando morte e distruzione per un’area di 17mila chilometri quadrati, compresa tra le province di Avellino, Potenza e Salerno.