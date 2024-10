Almanacco del 22 Ottobre

Il 22 ottobre è il 295° giorno del calendario gregoriano (296° negli anni bisestili). Mancano 70 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Giovanni Paolo II: Papa e santo, noto per il suo lungo pontificato e il suo impegno nel promuovere la pace e il dialogo interreligioso.

Sant’Abercio di Hierapoli: Vescovo e missionario, noto per la sua opera di evangelizzazione in Asia Minore.

Personaggi Famosi Nati il 22 Ottobre

Franz Liszt (1811-1886): Compositore e pianista ungherese, uno dei più grandi virtuosi del pianoforte del XIX secolo. Le sue opere sono celebri per la loro complessità tecnica e profondità emotiva.

Catherine Deneuve (1943): Attrice francese, icona del cinema europeo, nota per ruoli in film come “Bella di giorno” e “L’ultimo metrò”.

Jeff Goldblum (1952): Attore statunitense, noto per i suoi ruoli in film di successo come “Jurassic Park” e “Independence Day”.

Personaggi Famosi Morti il 22 Ottobre

Pablo Casals (1876-1973): Violoncellista e direttore d’orchestra spagnolo, considerato uno dei più grandi violoncellisti di tutti i tempi. La sua carriera musicale ha influenzato generazioni di musicisti.

Jean Giraudoux (1882-1944): Scrittore e drammaturgo francese, noto per opere come “La guerra di Troia non si farà” e “Ondine”.

Evento Storico

Il 22 ottobre 1962: Crisi dei missili di Cuba. Il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy annuncia la scoperta di missili nucleari sovietici a Cuba, portando il mondo sull’orlo della guerra nucleare.