Almanacco del 22 novembre

Il 22 novembre è il 326º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 39 giorni rimanenti fino alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

San Ciriaco: Vescovo di Costantinopoli, celebrato per la sua devozione e il suo impegno nella diffusione del cristianesimo.

Santa Cecilia: Patrona dei musicisti, celebrata per la sua passione e dedizione alla musica.

Principali Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Scarlett Johansson (1984): Attrice americana nota per i suoi ruoli in film come “Lost in Translation” e “Black Widow”.

Jamie Lee Curtis (1958): Attrice americana famosa per i suoi ruoli in “Halloween” e “True Lies”.

Mark Ruffalo (1967): Attore americano noto per il ruolo di Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe.

Mads Mikkelsen (1965): Attore danese noto per i suoi ruoli in “Pusher” e “Casino Royale”.

Principali Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

C. S. Lewis (1898-1963): Scrittore britannico, noto per la serie “The Chronicles of Narnia”.

John F. Kennedy (1917-1963): 35º Presidente degli Stati Uniti, noto per il suo ruolo durante la Guerra Fredda.

Jack London (1876-1916): Scrittore americano, noto per opere come “The Call of the Wild”.

Evento Storico

Il 22 novembre 1963, l’assassinio del Presidente John F. Kennedy a Dallas, Texas, ha segnato profondamente la storia degli Stati Uniti.