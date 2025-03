Almanacco del 22 Marzo

Il 22 marzo è una data ricca di eventi storici, personalità significative e celebrazioni. Ecco l’almanacco di questa giornata.

Santi del Giorno

Santa Lea (Vedova)

San Benvenuto Scotivoli (Vescovo)

San Epafrodito (Vescovo di Filippi)

Sant’Ottaviano di Cartagine e compagni (Martiri)

Santi Callinico e Basilissa (Martiri)

Accadde Oggi

1963: Esce il primo album dei Beatles. Con “Please Please Me”, i Beatles diedero inizio a una rivoluzione musicale e culturale senza precedenti. L’era del rock, già dominata da figure come Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Little Richard, vide l’arrivo di una band che avrebbe cambiato per sempre il panorama musicale mondiale.

Nati in Questo Giorno

1921: Nino Manfredi. Uno dei grandi interpreti della commedia italiana, insieme a Sordi, Gassman e Tognazzi. Nato a Castro dei Volsci, Manfredi ha dato lustro al cinema italiano con interpretazioni memorabili che combinavano umorismo e profonda umanità.

1599: Antoon van Dyck. Pittore e ritrattista fiammingo, è stato uno dei più grandi esponenti del barocco. Nato ad Anversa, Belgio, Van Dyck ha lavorato per la corte inglese, italiana e fiamminga, lasciando un’eredità artistica inestimabile.

1943: George Benson. Un prodigio della chitarra e ambasciatore del jazz nel mondo, Benson è uno degli artisti più apprezzati della sua generazione. Con la sua voce soul e il suo straordinario talento, ha arricchito la musica jazz, funk e pop con capolavori senza tempo.

Nati… Sportivi

1967: Mario Cipollini. Ciclista su strada nato a Lucca, Cipollini è considerato uno dei migliori velocisti di tutti i tempi. Ha collezionato successi straordinari, tra cui un Campionato del mondo (2002), una Milano-Sanremo e ben 42 tappe al Giro d’Italia.

1963: Giuseppe Galderisi. Nato a Salerno, Galderisi è stato un attaccante italiano, noto per il suo contributo alla Juventus, Verona, Lazio e altre squadre. Ha vinto due scudetti e una Coppa Italia con la Juventus e ha segnato diversi gol memorabili durante la sua carriera.

Scomparsi Oggi

2001: William Hanna. Il nome di Hanna è indissolubilmente legato ai cartoni animati. Insieme a Joseph Barbera, fondò lo studio di animazione Hanna-Barbera, creatore di classici come “I Flintstones”, “Tom & Jerry” e “Scooby-Doo”.

1832: Johann Wolfgang von Goethe. Poeta, scrittore e drammaturgo, Goethe è considerato una delle figure più influenti della letteratura mondiale. Autore del celebre “Faust”, il suo lavoro ha gettato le basi per il romanticismo tedesco.