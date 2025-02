Almanacco del 22 Febbraio

Il 22 febbraio è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Cattedra di San Pietro Apostolo

Santa Margherita da Cortona (Religiosa)

San Massimiano di Ravenna (Vescovo)

San Papia di Gerapoli (Vescovo)

San Pascasio di Vienne (Vescovo)

Santa Margherita da Cortona è la protettrice dei penitenti.

Accadde Oggi

1931: Varo dell’Amerigo Vespucci. La gloriosa esistenza di uno dei più bei velieri di sempre cominciò tra le acque su cui si affaccia l’antica colonia romana di Stabia, nel tratto meridionale del golfo di Napoli. La nave scuola della Marina Militare Italiana, l’Amerigo Vespucci, è famosa in tutto il mondo per la sua eleganza e bellezza.

Nati in Questo Giorno

1914: Renato Dulbecco. Un pioniere della lotta contro il cancro e tra i massimi cervelli che l’Italia abbia conosciuto, si dedicò per ottant’anni alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie genetiche. Dulbecco vinse il Premio Nobel per la Medicina nel 1975 per le sue ricerche sui virus tumorali.

1810: Fryderyk Chopin. Maestro del romanticismo musicale, dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l’appellativo di “poeta del pianoforte”. Nato a Żelazowa Wola, Polonia, Chopin è considerato uno dei più grandi compositori di tutti i tempi.

1788: Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell’Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Nato a Danzica, Polonia, Schopenhauer è celebre per opere come “Il mondo come volontà e rappresentazione”.

1975: Drew Barrymore. Con un padre attore di western e un padrino e una madrina del calibro di Steven Spielberg e Sophia Loren, si è trovata spalancate le porte di Hollywood! Californiana di Culver City, Barrymore ha iniziato la sua carriera da bambina con film come “E.T. l’extra-terrestre” e ha continuato con una lunga carriera di successo.

Nati… Sportivi

1949: Niki Lauda. Nato a Vienna, è stato un pilota automobilistico di Formula 1 e, dopo il ritiro, uomo d’affari e fondatore delle compagnie aeree Lauda Air e Niki, oltre che dirigente sportivo. Nel campionato mondiale di Formula 1 ha vinto tre titoli (1975, 1977 e 1984) ed è considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.

1982: Cristian Savani. Nato a Castiglione delle Stiviere, Mantova, è un ex pallavolista, nella stagione 2013/14 schiacciatore dello Shanghai Volleyball e in quella successiva dell’Al-Rayyan Sports Club. Savani ha fatto parte della Nazionale italiana di pallavolo, vincendo numerosi titoli.

1966: Luca Marchegiani. Nato ad Ancona, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano. In carriera ha difeso la porta di Torino, Lazio e Chievo. Con i laziali ha conquistato lo scudetto 1999/2000, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa delle Coppe.

Scomparsi Oggi

1512: Amerigo Vespucci. Tra i primi a mettere piede sul continente americano, è annoverato tra i principali esploratori della storia. Nato a Firenze e morto a Siviglia nel febbraio del 1512, dal 1489 fu in Spagna dove conobbe Cristoforo Colombo e partecipò a diverse spedizioni che portarono alla scoperta del Nuovo Mondo.

1987: Andy Warhol. Nato a Pittsburgh, Pennsylvania, fu uno dei protagonisti dell’Arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la Pop Art ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Warhol è noto per opere iconiche come le serigrafie di Marilyn Monroe e le lattine di zuppa Campbell’s.