Almanacco del 22 Dicembre

Il 22 dicembre è il 356º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 10 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Demetrio di Ostia (Martire)



Santa Francesca Saverio Cabrini (Vergine)



Sant’Onorato di Ostia (Martire)



San Floro di Ostia (Martire)



San Flaviano (Martire)



Sant’Onorato di Tolosa (Vescovo)



Santa Francesca Saverio Cabrini è la protettrice degli emigranti.

Accadde Oggi

1947: La Costituzione italiana è approvata. Montecitorio, lunedì 22 dicembre 1947. L’aula della Camera è gremita in ogni scranno per il grande appuntamento con la storia: all’ordine del giorno c’è la votazione della Costituzione italiana.



1970: Esce al cinema “Lo chiamavano Trinità…”. Bambino è un ladro di cavalli evaso dal carcere, che si finge sceriffo; a mettergli i bastoni tra le ruote arriva il fratello, che scombina i suoi piani “predatori” e lo costringe a collaborare.

Nati in Questo Giorno

1966: Alex Baroni. Una voce potente e romantica entrata nel cuore di tanti, nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto. Nato a Milano e morto a Roma nel 2002.



1928: Piero Angela. Un volto storico della TV pubblica, dove per oltre quarant’anni ha condotto per mano il pubblico alla scoperta della scienza e del sapere in generale. Nato a Torino, figlio di un giusto tra le nazioni.

Nati… Sportivi

1963: Giuseppe Bergomi. Nato a Milano, è un ex calciatore, campione del mondo nel 1982 (a 18 anni) e medaglia di bronzo nei Mondiali di Italia ’90. Nella sua lunga carriera (dal 1979 al 1999) ha indossato solo la maglia dell’Inter.



1979: Eleonora Lo Bianco. Dal 1998 ha collezionato 548 presenze in Nazionale, nel ruolo di palleggiatrice, conquistando l’oro ai Mondiali 2002 e, dal 2001 al 2009, due ori e due argenti agli Europei. Nata a Borgomanero, Novara.



1945: Felice Pulici. Portiere della Lazio di Tommaso Maestrelli, campione d’Italia nel campionato 1973/74, nato a Sovico (Monza e Brianza), è stato anche dirigente sportivo e allenatore.

Angolo Lettura

2013: Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa settimana proponiamo la rilettura di un classico della seconda metà dell’Ottocento, “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, scritto da Lewis Carroll.

Scomparsi Oggi

1989: Samuel Beckett. Scrittore, drammaturgo e poeta, tra i più originali della prima metà del Novecento, è il maggior esponente del cosiddetto Teatro dell’assurdo. Nato a Dublino, morto a Parigi.



2014: Joe Cocker. Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni Settanta, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Soprannominato il “leone di Sheffield”, nato e morto a Sheffield, Inghilterra.



2002: Joe Strummer. Nato ad Ankara, Turchia, da genitori inglesi e registrato all’anagrafe come John Graham Mellor, è stato un osannato artista rock. I fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo The Clash.