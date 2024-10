Almanacco del 21 Ottobre

Il 21 ottobre è il 294° giorno del calendario gregoriano (295° negli anni bisestili). Mancano 71 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santa Orsola e compagne: Vergini e martiri, note per il loro martirio a Colonia.

Sant’Ilarione di Gaza: Monaco e asceta, considerato uno dei padri del monachesimo cristiano.

Personaggi Famosi Nati il 21 Ottobre

Alfred Nobel (1833-1896): Chimico, ingegnere e inventore svedese, noto per aver istituito i premi Nobel. Ingegnere chimico di grande ingegno, la sua scoperta della dinamite ha rivoluzionato la tecnologia degli esplosivi, mentre i premi Nobel continuano a celebrare le eccellenze mondiali in vari campi.

Carrie Fisher (1956-2016): Attrice e scrittrice statunitense, celebre per il ruolo di Leia Organa nella saga di “Star Wars”. Icona di un’intera generazione, ha lasciato un segno indelebile sia nel cinema che nella letteratura.

Benjamin Netanyahu (1949): Politico israeliano, ex Primo Ministro di Israele, noto per il suo ruolo nella politica mediorientale e le sue posizioni di sicurezza nazionale.

Personaggi Famosi Morti il 21 Ottobre

Jack Kerouac (1922-1969): Scrittore e poeta statunitense, noto per il romanzo “Sulla strada” (On the Road). Figura di spicco della Beat Generation, le sue opere hanno influenzato la cultura americana degli anni ’50 e ’60.

Elliott Smith (1969-2003): Cantautore e musicista statunitense, noto per la sua musica malinconica e introspectiva, con album come “Either/Or” e “XO” che hanno guadagnato un seguito cult.

Evento Storico

Il 21 ottobre 1805: Battaglia di Trafalgar. La flotta britannica, comandata dall’ammiraglio Horatio Nelson, sconfigge le flotte combinata di Francia e Spagna, segnando una delle più importanti vittorie navali della storia.