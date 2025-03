Almanacco del 21 Marzo

Il 21 marzo è una giornata importante che celebra personalità straordinarie e grandi eventi. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

San Serapione di Thmuis (Vescovo)

San Giustiniano di Vercelli (Vescovo)

San Nicola di Flue (Eremita, Patrono della Svizzera)

San Berillo di Catania (Vescovo)

Santi Filemone e Donnino di Roma (Martiri)

San Lupicino (Abate)

Sant’Endeus (o Enna o Enda) di Aran (Abate)

Santa Benedetta Cambiagio Frassinello (Religiosa)

Accadde Oggi

1956: Prima attrice italiana a ricevere l’Oscar. La protagonista del film La rosa tatuata fu l’icona di un dramma straordinario che la portò a vincere l’ambito premio. Il trionfo di Anna Magnani agli Oscar rappresentò un momento storico per il cinema italiano, mostrando il talento e la passione di questa grande attrice a livello internazionale.

Nati in Questo Giorno

1938: Luigi Tenco. Personalità inquieta e affascinante, Tenco è stato un cantautore prolifico con una vena crepuscolare unica. Nato a Cassine, in provincia di Alessandria, ha segnato la storia della musica italiana con brani che riflettono malinconia e profondità emotiva.

1931: Alda Merini. La maggiore poetessa italiana del secondo Novecento, Merini ha scritto versi intensi ed emozionanti, in equilibrio tra dolore e follia. Nata a Milano, è diventata una voce imprescindibile della poesia contemporanea, affrontando tematiche legate alla sofferenza e alla bellezza della vita.

1978: Alena Šeredová. Modella e attrice, la Šeredová è nota al pubblico italiano per la sua bellezza e il suo carisma. Nata a Praga, si è fatta notare fin da giovane, diventando una figura amata sia in passerella che sugli schermi italiani.

Nati… Sportivi

1960: Ayrton Senna. “La vita è troppo breve per avere dei nemici”. Per tre volte campione del mondo di Formula 1, Senna è considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. La sua vita si interruppe tragicamente durante il Gran Premio di San Marino nel 1994, ma il suo spirito continua a vivere tra gli appassionati di automobilismo.

1980: Ronaldinho. Nato a Porto Alegre, Brasile, Ronaldinho è uno dei calciatori più talentuosi di tutti i tempi. Ha incantato il mondo con la sua tecnica e il suo stile, giocando per club di prestigio come il Barcellona e il Milan. È stato anche campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 2002.

Scomparsi Oggi

2012: Tonino Guerra. Conosciuto come il “poeta del cinema”, Guerra è stato uno sceneggiatore di fama internazionale, collaborando con registi leggendari come Federico Fellini e Michelangelo Antonioni. La sua sensibilità e il suo amore per la natura e l’arte hanno segnato le sue opere e il suo lascito culturale.

2013: Pietro Mennea. Nato a Barletta, Mennea è stato un simbolo dello sport italiano. Campione olimpico dei 200 metri a Mosca 1980 e detentore del record mondiale della stessa distanza per oltre 17 anni, è ricordato come uno degli atleti più grandi nella storia dell’atletica leggera.