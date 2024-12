Almanacco del 21 Dicembre

Il 21 dicembre è il 355º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 11 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Pietro Canisio (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

San Glicerio di Nicomedia (Martire)

San Michea (Profeta)

San Temistocle di Licia (Martire)

Sant’Anastasio il Giovane (Martire)

Accadde Oggi

1913: Primo esempio di parole crociate. Nel supplemento domenicale del quotidiano New York World, di proprietà di Joseph Pulitzer, venne pubblicato il primo cruciverba, segnando l’inizio di un passatempo amato da milioni di persone.

1900: Landsteiner scopre i gruppi sanguigni. La scoperta rivoluzionaria di Karl Landsteiner permise di capire le differenze nei gruppi sanguigni, rendendo le trasfusioni più sicure e salvando innumerevoli vite.

1937: Primo lungometraggio Disney. “Biancaneve e i sette nani” debutta al cinema, incantando il pubblico con la sua animazione rivoluzionaria e canzoni memorabili come “Impara a fischiettar”.

Nati in Questo Giorno

1937: Jane Fonda. Icona del cinema e attivista, figlia del grande Henry Fonda, ha segnato la storia del cinema con i suoi ruoli memorabili. Nata a New York.

1940: Frank Zappa. Musicista e compositore di straordinario talento, noto per la sua musica sperimentale e anticonformista. Nato a Baltimora, Maryland.

Nati… Sportivi

1954: Chris Evert. Tennista statunitense, considerata una delle migliori di tutti i tempi, con numerosi titoli vinti negli anni Settanta e Ottanta. Nata a Fort Lauderdale, Florida.

1978: Emiliano Brembilla. Nuotatore italiano, specialista dello stile libero, noto per i suoi successi a livello europeo e mondiale. Nato a Ponte San Pietro, Bergamo.

Scomparsi Oggi

1824: James Parkinson. Medico e geologo britannico, noto per aver descritto per la prima volta la malattia che porta il suo nome. Nato a Londra.

1928: Luigi Cadorna. Generale italiano e Capo di Stato Maggiore dell’Esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Nato a Pallanza, Piemonte.

1940: Francis Scott Fitzgerald. Scrittore americano, autore di classici come “Il grande Gatsby”, considerato uno dei maggiori narratori del Novecento. Nato a Saint Paul, Minnesota.

1950: Trilussa. Poeta romano, noto per i suoi versi in dialetto romanesco. Nato come Carlo Alberto Salustri, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura romana.

2002: Giò Pomodoro. Scultore italiano, fratello di Arnaldo Pomodoro, noto per le sue opere astratte. Nato a Orciano di Pesaro, Pesaro e Urbino.