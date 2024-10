Almanacco del 20 Ottobre

Il 20 ottobre è il 293° giorno del calendario gregoriano (294° negli anni bisestili). Mancano 72 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santa Maria Bertilla Boscardin: Religiosa italiana del XX secolo, nota per il suo servizio ai malati durante la Prima Guerra Mondiale.

Sant’Irene del Portogallo: Vergine e martire, conosciuta per la sua devozione e la sua tragica storia di persecuzione.

Personaggi Famosi Nati il 20 Ottobre

Paolina Bonaparte (1780-1825): Sorella di Napoleone Bonaparte, celebre per la sua bellezza e il suo ruolo nelle corti europee. Divenne duchessa di Guastalla e fu una figura influente durante l’epoca napoleonica.

Danny Boyle (1956): Regista e produttore cinematografico britannico, noto per film iconici come “Trainspotting” e “Slumdog Millionaire”. Ha vinto l’Oscar per la migliore regia nel 2009.

Angela Brambati (1947): Cantante italiana, famosa come membro del gruppo musicale Ricchi e Poveri, con una carriera ricca di successi nel panorama della musica leggera italiana.

Personaggi Famosi Morti il 20 Ottobre

Herbert Hoover (1874-1964): 31° Presidente degli Stati Uniti, ha guidato il paese durante i primi anni della Grande Depressione. Oltre alla sua carriera politica, è noto per il suo lavoro umanitario in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale.

Burt Lancaster (1913-1994): Attore e produttore cinematografico statunitense, vincitore di un premio Oscar. È noto per i suoi ruoli in film classici come “Da qui all’eternità” e “Elmer Gantry”.

Muammar Gheddafi (1942-2011): Leader della Libia dal 1969 al 2011, la sua caduta e morte segnarono la fine di un lungo periodo di dittatura e aprirono un nuovo capitolo nella storia del paese.

Evento Storico

Il 20 ottobre 1803: Il Senato degli Stati Uniti ratifica l’acquisto della Louisiana, un atto che raddoppia il territorio del paese e avvia una nuova era di espansione verso ovest.