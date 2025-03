Almanacco del 20 Marzo

Il 20 marzo è una giornata che celebra personalità straordinarie e importanti eventi storici. Ecco l’almanacco di questa data

Santi del Giorno

Sant’Alessandra di Amiso e compagne (Martiri)

Santa Claudia e compagne (Martiri di Amiso)

San Giovanni Nepomuceno (Sacerdote e Martire)

San Cutberto di Lindisfarne (Vescovo)

San Niceta di Apolloniade (Vescovo)

San Vulfranno (Arcivescovo di Sens)

Sant’Urbicio di Metz (Vescovo)

Sant’Archippo di Colossi (Discepolo di San Paolo, Martire)

San Giovanni Nepomuceno è il protettore di marinai, canonici, ufficiali della curia vescovile, ponti, calunniati e della buona fama.

Accadde Oggi

1800: Alessandro Volta presenta la pila. Con la scoperta della pila, Volta aprì un nuovo capitolo nella storia della fisica e della tecnica, introducendo una fonte di energia completamente nuova che cambiò per sempre il mondo. La pila voltiana divenne il primo generatore elettrico chimico della storia.

1916: Einstein pubblica la “Teoria generale della Relatività”. In sole 54 pagine, Albert Einstein cambiò il corso della scienza e della filosofia con la sua opera “I fondamenti della teoria della Relatività generale”. Questa teoria rivoluzionò il modo in cui comprendiamo la gravità, lo spazio e il tempo.

Nati in Questo Giorno

1957: Spike Lee. Uno dei più noti registi afroamericani, Spike Lee è conosciuto per il suo stile inconfondibile e per opere impegnate come “Do the Right Thing” e “Malcolm X”. Nato ad Atlanta, Georgia, è un punto di riferimento del cinema contemporaneo.

1958: Holly Hunter. Attrice americana di Conyers, Georgia, è diventata celebre grazie al film “Lezioni di piano” (The Piano), per il quale ha vinto un Oscar. Hunter è nota per la sua versatilità e per interpretazioni in film e serie TV di successo.

Nati… Sportivi

1984: Fernando Torres. Nato a Fuenlabrada, Spagna, Fernando José Torres Sanz, noto come “El Niño” per il suo aspetto giovanile, è stato un attaccante straordinario nel mondo del calcio, protagonista con squadre come Liverpool e Atletico Madrid. Ha anche vinto un Mondiale e un Europeo con la Nazionale spagnola.

1975: Isolde Kostner. Nata a Bolzano, è un’ex sciatrice alpina specializzata nella discesa libera e nel supergigante. Ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici invernali, vincendo due medaglie di bronzo e un argento, e rimanendo una delle atlete di punta dello sci alpino italiano.

Scomparsi Oggi

1994: Ilaria Alpi. Giornalista RAI e inviata di guerra, fu assassinata insieme al cineoperatore Miran Hrovatin in Somalia in circostanze mai del tutto chiarite. La sua morte è uno dei grandi misteri irrisolti della storia italiana.

2017: David Rockefeller. Banchiere e filantropo statunitense, Rockefeller è stato una delle figure più influenti del XX secolo, noto anche per il suo patrimonio multimiliardario e il suo impegno in cause filantropiche.

1727: Isaac Newton. Scienziato, matematico e fisico inglese, Newton rivoluzionò la scienza con le sue scoperte in campo matematico, fisico e astronomico. È famoso per la legge di gravitazione universale e per i “Principia Mathematica”.