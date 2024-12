Almanacco del 20 dicembre

Il 20 dicembre è il 354º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 12 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Domenico di Silos (Abate)

San Zeffirino (o Zefirino, Papa)

San Liberato (Liberale, Martire a Roma)

Sant’Ursicino del Giura (Eremita e Fondatore)

San Domenico di Silos è il protettore delle partorienti.

Accadde Oggi

1971: Fondazione di Medici Senza Frontiere. Un gruppo di medici, uniti dall’esperienza in teatri di guerra e contesti di catastrofi, fondò Medici Senza Frontiere, inaugurando una nuova era della medicina umanitaria.

1946: “La vita è meravigliosa” debutta al cinema. Il film natalizio diretto da Frank Capra e interpretato da James Stewart, racconta la storia di George Bailey, un uomo salvato dall’estremo gesto del suicidio da un angelo senza ali.

Nati in Questo Giorno

1947: Gigliola Cinquetti. Enfant prodige della musica italiana, nota per il suo successo a livello internazionale. Nata a Verona.

1906: Fernanda Gattinoni. Stilista delle dive del cinema durante la Dolce Vita romana, fondatrice di una prestigiosa casa di moda. Nata a Cocquio-Trevisago, Varese.

Nati… Sportivi

1980: Ashley Cole. Ex calciatore inglese, noto per la sua carriera come difensore sinistro nell’Arsenal e nel Chelsea. Nato a Stepney, Londra.

1974: Pietro Piller Cottrer. Ex sciatore nordico italiano, campione olimpico e mondiale di fondo. Nato a Pieve di Cadore, Belluno.

Scomparsi Oggi

1991: Walter Chiari. Comico e attore italiano, noto per la sua comicità frenetica e surreale, e le capacità parodistiche. Nato a Verona, morto a Milano.