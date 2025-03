Almanacco del 2 Marzo

Il 2 marzo è una data ricca di storia e celebrazioni. In questo articolo esploreremo i santi commemorati in questo giorno, alcuni degli eventi storici più significativi, le personalità nate il 2 marzo e un suggerimento di lettura per chi ama i libri.

Santi del Giorno

Ogni giorno la Chiesa celebra figure di santità che hanno lasciato un segno indelebile nella storia spirituale. Il 2 marzo si ricordano:

San Troadio di Neocesarea , martire della fede cristiana.

, martire della fede cristiana. Sant’Agnese di Praga (o di Boemia) , principessa e badessa nota per la sua dedizione alla vita religiosa.

, principessa e badessa nota per la sua dedizione alla vita religiosa. San Quinto di Astigi , martire della cristianità.

, martire della cristianità. San Gabriele dell’Addolorata , religioso passionista.

, religioso passionista. San Chad di Lichfield , vescovo e abate.

, vescovo e abate. Beata Giovanna Maria Bonomo, figura di spicco della vita religiosa.

Eventi Storici del 2 Marzo

Molti avvenimenti hanno segnato questa giornata nel corso della storia. Ecco alcuni tra i più importanti:

1930 – Fondazione di Gandhinagar: La città, oggi capitale dello stato indiano del Gujarat, prende il nome dal Mahatma Gandhi e diventa un centro nevralgico dell’amministrazione statale.

1956 – Indipendenza del Marocco dalla Francia: Dopo un lungo percorso, il Marocco ottiene la libertà dal dominio coloniale francese, entrando ufficialmente tra le nazioni sovrane.

1978 – Oscar postumo a Charlie Chaplin: L’Academy Awards assegna un premio speciale al film “Il circo”, onorando la carriera del leggendario attore e regista scomparso nel 1977.

Nati il 2 Marzo

Questa giornata ha visto la nascita di numerose personalità che hanno lasciato un segno nel loro campo:

1904 – Theodor Seuss Geisel (Dr. Seuss): Celebre scrittore e illustratore statunitense, noto per i suoi libri per bambini come “Il gatto col cappello”.

1962 – Jon Bon Jovi: Icona della musica rock, leader della band Bon Jovi e autore di hit internazionali.

1971 – Daniel Craig: Attore britannico, celebre per aver interpretato James Bond in diversi film della saga.

Nati nello Sport

Tra gli sportivi nati il 2 marzo spiccano:

1988 – James Arthur “Jim” Murray: Giocatore di football americano che ha militato nella NFL.

1994 – Gabriele Detti: Nuotatore italiano specializzato nel mezzofondo, vincitore di medaglie olimpiche e mondiali.

Angolo Lettura

“Il giovane Holden” di J.D. Salinger Questa settimana vi proponiamo un classico della letteratura: “Il giovane Holden”, pubblicato nel 1951. Il romanzo racconta le vicende di Holden Caulfield, un adolescente ribelle che si confronta con le ipocrisie della società moderna. Un’opera intramontabile che continua a ispirare generazioni di lettori.