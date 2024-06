Almanacco del 2 Giugno 2024

Il 2 giugno è il 153º giorno del calendario gregoriano (il 154º negli anni bisestili). Mancano 212 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Il 2 giugno si venera Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue di Cristo. Altri santi e venerazioni del 2 giugno includono Santi Marcellino e Pietro, Sant’ Erasmo di Formia, San Nicola il Pellegrino, Sant’ Eugenio I, Beato Sadoc e 48 compagni, San Guido (Wido) d’Acqui, San Niceforo, Santi Potino, Blandina e compagni Martiri di Lione, San Domenico Ninh Santo, e San Valerio di Alvito.

Nati in questo giorno

Alessandro Conte di Cagliostro (1743-1795): Avventuriero italiano noto per i suoi incantesimi alchemici.

Marchese De Sade (1740-1814): Scrittore francese noto per il suo spirito libero.

Tony Hadley (1960-): Cantante inglese, membro del gruppo musicale Spandau Ballet.

Thomas Hardy (1840-1928): Poeta e scrittore inglese.

Walter Nudo (1970-): Attore, conduttore tv, cantautore e karateka canadese naturalizzato italiano.

Papa Pio X (1835-1914): Pontefice della chiesa cattolica italiano.

Zachary Quinto (1977-): Attore statunitense.

Morti in questo giorno

Rino Gaetano (1950-1981): Cantante italiano noto per la sua stella controcorrente.

Giuseppe Garibaldi (1807-1882): Rivoluzionario italiano noto come l’eroe dei due mondi.

Roberto Gervaso (1937-2020): Giornalista e scrittore italiano noto per le sue pungenti vene aforistiche.

Andrés Segovia (1893-1987): Chitarrista e concertista spagnolo.

Evento storico

Nel 1946, l’Italia tenne un referendum per scegliere tra la monarchia e la repubblica come forma di governo. Con il 54% dei voti a favore, la repubblica italiana fu istituita, ponendo fine alla monarchia e aprendo la strada a una nuova era per il paese