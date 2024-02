Almanacco del 2 febbraio 2024: ecco i santi del giorno, le curiosità, gli avvenimenti e i consigli di lettura

Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione di Gesù al Tempio, detta anche Candelora. La festa ricorda il momento in cui, secondo i Vangeli, Maria e Giuseppe portarono Gesù al Tempio di Gerusalemme per presentarlo al Signore e offrirgli in sacrificio due colombi.

Santi del giorno

In questa giornata si celebrano anche i santi Lorenzo di Canterbury, vescovo e martire; i santi Martiri di Ebstorf, uccisi dai pagani nel VII secolo; Santa Maria Domenica Mantovani, fondatrice delle Piccole suore della Sacra Famiglia; e San Nicola da Longobardi, religioso.

Curiosità del giorno

Il 2 febbraio è anche il giorno della fine dell’inverno meteorologico e l’inizio della primavera meteorologica. In questa giornata, infatti, la durata del giorno supera la durata della notte.

Avvenimenti storici del giorno

Nel 962 Ottone I di Sassonia fu incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da papa Giovanni XII.

Nel 1032 Corrado II il Salico divenne re di Borgogna.

Nel 1119 fu eletto papa Callisto II.

Nel 1177 Giovanna d’Inghilterra giunse a Palermo in vista del matrimonio con il re Guglielmo II di Sicilia.

Nel 1884 fu pubblicata la prima edizione dell’Oxford English Dictionary.

Nel 1893 a Torino fu rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini “Manon Lescaut”.

Nel 1898 nacque l’assicurazione per automobili, ad opera della “Travelers Insurance Company”.

Nel 1918 la Russia adottò il calendario gregoriano.

Nel 1924 il Regno Unito riconobbe l’Unione Sovietica.

Nel 1945 il Decreto Legislativo Luogotenenziale che dà il voto alle donne fu promulgato dal governo italiano.

Celebrità nate il 2 febbraio

Tra le celebrità nate il 2 febbraio ricordiamo:

1882: James Joyce, scrittore irlandese

1907: Giorgio Morandi, pittore italiano

1942: Stevie Wonder, cantante e musicista statunitense

1953: Michael Jackson, cantante e ballerino statunitense

1969: Leonardo DiCaprio, attore statunitense

1972: Nicole Kidman, attrice australiana

1983: Ryan Gosling, attore canadese

Celebrità morte il 2 febbraio

Tra le celebrità morte il 2 febbraio ricordiamo:

1922: Gabriele D’Annunzio, poeta e scrittore italiano

1945: Pietro Mascagni, compositore italiano

1977: Federico Fellini, regista italiano

2013: Christopher Scott Kyle, militare statunitense

Consiglio di lettura

Per chi ama la letteratura, il consiglio di lettura per il 2 febbraio è “L’Ulisse” di James Joyce. Quest’opera, pubblicata nel 1922, è considerata un capolavoro della letteratura moderna e uno dei romanzi più influenti del XX secolo. La trama segue le vicende di Leopold Bloom, un ebreo di Dublino, nell’arco di un’unica giornata, il 16 giugno 1904.

Aforisma

“La vita è un dono, non lo sprechiamo.”