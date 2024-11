Almanacco del 19 novembre

Il 19 novembre è il 323º giorno dell’anno e mancano 42 giorni alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

Santa Matilde di Hackeborn: Monaca e mistica tedesca, nota per la sua profonda spiritualità e i suoi scritti religiosi.

Personaggi Famosi Nati il 19 Novembre

Adam Driver (1983): Attore statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Star Wars” e “Marriage Story”. Ha iniziato la sua carriera di attore dopo aver servito nell’esercito degli Stati Uniti.

Indira Gandhi (1917-1984): Prima donna a diventare Primo Ministro dell’India, ha governato il paese dal 1966 al 1977 e di nuovo dal 1980 fino al suo assassinio nel 1984.

Jodie Foster (1962): Attrice e regista statunitense, ha iniziato la sua carriera giovanissima e ha vinto due premi Oscar per le sue interpretazioni in “The Accused” e “The Silence of the Lambs”.

Personaggi Famosi Morti il 19 Novembre

Larry King (1933-2021): Giornalista e conduttore televisivo statunitense, noto per il suo talk show “Larry King Live” che è stato uno dei programmi più longevi della televisione americana.

Calvin Klein (1942-2020): Stilista e imprenditore statunitense, fondatore della nota casa di moda Calvin Klein, famosa per i suoi abiti eleganti e minimalisti.

Evento Storico

Il 19 novembre 1863, Abraham Lincoln pronunciò il celebre discorso di Gettysburg durante la Guerra Civile Americana, un momento cruciale nella storia degli Stati Uniti che sottolineava l’importanza della libertà e dell’uguaglianza.